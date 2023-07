Tijdens haar writer-in-residency in Iowa liep Renate Dorrestein erbij als een echte Amerikaan

Beeld Lina Selg

Een vakantie kun je het niet noemen, maar even weg is het wel: in 1991 nam Renate Dorrestein deel aan het International Writers Program van de universiteit van Iowa. Het was niet de eerste keer dat ze in de Verenigde Staten aan de slag ging, vijf jaar ervoor was ze een jaar lang writer in residence geweest aan de universiteit van Ann Arbor in Michigan.

Er was een groot verschil tussen die twee bezoeken. De eerste keer dat Dorrestein in Amerika zat, was ze een jonge schrijver. Wel met drie romans op haar naam: veelbelovend maar nog niet gearriveerd. Die boeken waren wisselend ontvangen: door het publiek enthousiaster dan door de kritiek, die het moeilijk had met luidop vertolkt feminisme.

Wat Dorrestein in Nederland miste – onbevangenheid en openheid – leverden de Amerikaanse studenten in overvloed. In een column voor Opzij, ‘De nieuwe man bestaat in Michigan’, beschrijft ze het gedrag van mannelijke studenten in haar klas. Dorrestein had gruwend naar de Miss America-verkiezingen op tv zitten kijken en wilde haar ergernis delen. De student die ze ernaar vroeg ‘keek alsof hij moest spugen’. ‘Naar zo’n walgelijke vertoning kijk ik niet. Ik vind het vreselijk als vrouwen zich zo vernederen.’ Een andere student waarschuwde zijn vrouwelijke klasgenoten voor een verkrachter toen de universiteit een verkrachtingszaak in de doofpot had gestopt en een derde gaf Dorrestein folders over musea, immers ‘You’re new in town’. Al deze zorgzaamheid verleidde haar tot de vreugdekreet die de titel van het stukje werd.

Dorrestein ging terug naar Nederland en schreef daar Het perpetuum mobile van de liefde (1988), het eerste boek dat ze als autobiografisch presenteerde. Drie jaar later volgde de roman Het hemelse gerecht (1991), een van haar beste: een aardedonker gothic sprookje. De kritiek bleef wisselvallig, maar het veelbelovende stadium had ze achter zich gelaten. Toen ze in 1991 werd geselecteerd voor het International Writers Program in Iowa was ze een van de toonaangevende schrijvers van Nederland.

Lesgeven hoefde niet meer, dus er was ook geen verbazing meer over verrassend sympathieke studenten. Er zijn over haar periode in Iowa ook minder anekdotes, of ze moeten met het schrijfwerk te maken hebben. Zo vertelde ze ooit dat ze iemand die haar midden tijdens het schrijfwerk opbelde, had afgepoeierd met ‘Not now, I’m in the middle of a rape!’. In Iowa was ze aan het werk, die verkrachting maakte deel uit van het plot van Ontaarde moeders, dat ze daar aan het schrijven was. Hard aan het werk aan een Amerikaanse universiteit, maar sporen van Amerika zijn in het boek niet echt doorgedrongen. En dat terwijl ze in die periode wel rondliep als een echte Amerikaan, met een petje van de Iowa Hawkeyes, het sportteam van haar universiteit.