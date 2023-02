‘Tijd van zonde’ van Deepti Kapoor is bij vlagen prachtig, maar stelt als geheel wat teleur ★★★☆☆

Deepti Kapoor Beeld Matthew Parker

Op de achterflap wordt Tijd van zonde vergeleken met Honderd jaar eenzaamheid en dat is vergezocht. Er is wel een ander lijntje te trekken van Deepti Kapoors roman naar Gabriel García Márquez. Net als de Colombiaanse Nobelprijswinnaar leerde zij het schrijversvak in de journalistiek, en dat betaalt zich royaal uit in het eerste deel van deze vijf delen tellende turf. Aan het woord hier is niet een verteller die in het hoofd kruipt van het personage om gedetailleerd verslag te doen van wat zich daar allemaal afspeelt, maar een superieur efficiënte beschrijver van het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Het leven van Ajay, dat centraal staat in dit deel, had niet op een betere manier tot leven gebracht kunnen worden. Als 8-jarig jongetje uit de Indiase deelstaat Uttar Pradesh wordt hij na de plotse dood van zijn vader verkocht door zijn moeder. Vanaf dat moment staat Ajay er alleen voor. Eerst als knecht op een kleine boerderij, dan in de horeca op diverse locaties in het land en ten slotte in Delhi als persoonlijke bediende van Sunny Wadia, een rijkeluiszoontje dat niets beters te doen lijkt te hebben dan slemppartijen organiseren.

In de overlevingsstand

Ajay redt zich wonderwel in al deze milieus. Het helpt niet alleen dat hij een knappe verschijning is, snel leert en een sterk gestel heeft, maar ook dat hij een groot talent heeft om ervoor te zorgen ‘harder nodig te zijn dan (dat) hij anderen nodig heeft’. Zoals gezegd, de schrijver psychologiseert niet en het is goed te begrijpen waarom: Ajay heeft geen tijd om na te denken. De show-don’t-tell-aanpak past dus perfect bij zijn mentale huishouding en maakt bovendien goed voelbaar dat hij voortdurend in de overlevingsstand staat.

In de volgende delen van de roman werkt deze aanpak minder goed. Daarin leren we de andere twee hoofdpersonages nader kennen: de al eerder genoemde Sunny Wadia en journalist Neda Kapur. Ze onderscheiden zich van Ajay doordat ze veel hoger op de maatschappelijke ladder staan. En ook doordat ze, om uiteenlopende redenen, worden verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Sunny’s vader is een supermachtige maffiabaas met tentakels in zo ongeveer alle delen van de Indiase samenleving. Hij verwacht van zijn zoon dat hij in zijn voetsporen zal treden. Maar Sunny wil zijn positie en talenten gebruiken om van India een beter, moderner land te maken. Dat hij graag onder kunstenaars verkeert, past evenmin in zijn vaders plaatje. Neda worstelt op haar beurt met Sunny, tot wie ze zich enorm aangetrokken voelt maar wiens wereld in velerlei opzichten (cultureel, financieel, moreel) ver afstaat van de hare.

Kitsch

Sunny en Neda zijn personages die schreeuwen om soul searching, maar daar komt de schrijver niet of nauwelijks aan toe. Wat ze wél doet, is ons trakteren op sleetse seksscènes (‘Zij was al nat en hij was keihard’), tenenkrommende dialoogzinnen (‘‘Je bent anders dan… alle anderen’, zei hij’) en romantische kitsch (‘Hij (…) glimlachte naar haar en dronk haar lichaam in bij het licht van het vuur’).

Maar eerlijk is eerlijk: Tijd van zonde omvat méér dan de besognes van Ajah, Sunny en Neda. Kapoors ambitie om hun verhalen uit te laten waaieren tot een portret van een corrupte, gewelddadige, onveilige samenleving is onmiskenbaar. Toch stelt het boek ook in dit opzicht teleur. Om de haverklap bekruipt je het gevoel dat je het script van een maffiathriller aan het lezen bent in plaats van een grootse roman waarin het hedendaagse India de maat wordt genomen.

Maar Ajays verhaal, dat is en blijft prachtig.

Deepti Kapoor: Tijd van zonde. Uit het Engels vertaald door Marlies Weyergang en Arwin van der Zwan. Prometheus; 542 pagina’s; € 25,99.