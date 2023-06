Thrillerschrijver Tomas Ross dicht de gaten in de geschiedenis. Hoever wil hij daarin gaan?

Beeld Silvia Celiberti

Onder de kop ‘Meer dan de waarheid’ schreef Bert Wagendorp in april een stuk over de vermenging van fictie en feiten in zogenoemde ‘non-fictieromans’. Terecht betwijfelt hij die term. Elke roman is immers fictie, net als toneel, speelfilm, televisiedrama. Wanneer bestaande personages en waargebeurde voorvallen er een cruciale rol in spelen, is factie – naar het Engelse faction – een adequater begrip. Fictie op basis van feiten. Vooral historici gruwen ervan; in hun visie doet de auteur de werkelijkheid geweld aan. Dat hangt er maar van af, dunkt me. Facts are sacred, comment is free, luidt het journalistieke adagium. Voor de schrijver van factie geldt: fiction is free, mits hij de feiten eerbiedigt.

Ooit wachtte ik nerveus op het oordeel van mijn uitgever Robbert Ammerlaan over mijn manuscript over prins Bernhard en de Lockheed-affaire, Van koninklijken bloede (1982). Ammerlaan, van wie ik toen niet wist dat hij met de prins was bevriend, wilde het graag uitgeven. ‘Maar doe me een lol en noem prins Bernhard prins Herman, wil je.’ Am­me­nooit­niet, waarom zou ik. De feiten, voor zover bekend, waren aantoonbaar juist en in het fictieve verhaal was geen sprake van smaad of laster. Herman of Bernhard: het verschil tussen fictie en factie.

De feiten voor zover bekend. Want ze ontbreken nogal eens in de geschiedschrijving, zeker van affaires en complotten, dikwijls verdoezeld om de ware toedracht af te dekken. Gaten in de geschiedenis die zich bij uitstek lenen voor een factiethriller. Ik leef er al decennia van om ze op te vullen. Denk bijvoorbeeld aan het mysterieuze Englandspiel, het schimmige oorlogsverleden van Bernhard, de raadselachtige moorden op Blonde Dolly en op Pim Fortuyn.

Meer waarheid

Ik herinner me nog goed dat ik Frederick Forsyths De dag van de Jakhals (1971) las, een thriller over een moordaanslag in 1962 door Franse militairen op president Charles de Gaulle, uit onvrede omdat hij de onafhankelijkheid van de kolonie Algerije erkende. Zo moet je geschiedenis vertellen!, dacht ik. Een spannend verhaal dat strookt met de historische werkelijkheid, deels verteld vanuit de bestaande personages (‘Waarom schieten die idioten niet terug?’, vroeg De Gaulle vertwijfeld’), waardoor veel duidelijk wordt over motieven en de sfeer in die dagen.

Of neem Robert Harris’ onovertroffen De officier (2013) over de Dreyfus-affaire, eind 19de eeuw in Frankrijk. Een schitterende mix van feiten en fictie. Je leert er meer van dan van menig historisch verantwoord handboek over de grootste gerechtelijke dwaling in de geschiedenis. Zo ook bij Philip Kerr over de opkomst van de nazi’s in het vooroorlogse Berlijn (Een Berlijnse kwestie uit 1989, of Als de doden niet herrijzen uit 2009). Niet ‘meer dan de waarheid’ maar ‘meer waarheid’.

Het is tevens de meerwaarde van een goede factiethriller. Je steekt er als lezer meer van op dan van een louter fictieve misdaadroman. Maar ook als auteur, want het vergt veel research en onderzoek, zoals ik deed voor mijn nieuwe thriller Poetins dochter, over de oorlog in Oekraïne. Overigens eerder een ‘what if’-roman, want actueel en ongewis hoe het afloopt. Met tijdens het schrijven de zenuwen – want anders dan in mijn thrillers over afgeronde affaires zoals over de politionele acties, Mata Hari of King Kong, kon de actualiteit me achterhalen.

Wordt Zelensky vermoord? Gooit Poetin toch de bom? Een staatsgreep in het Kremlin? Feiten te over, maar vooral veel nepnieuws en onbeantwoorde vragen. Dat dwingt je tot uitgebreid onderzoek, maar is des te boeiender. En voor mij een belangrijke drijfveer, wat ongetwijfeld heeft te maken met mijn journalistieke achtergrond. (Dat ik dikwijls geheime diensten bij die waarheidsvinding opvoer, is uiteraard ook niet verwonderlijk voor de zoon van een voormalige BVD’er.)

Research levert bovendien soms het feitelijke bewijs op voor je denkbeeldige plot. Zo las ik in het politierapport over de moord op Fortuyn dat Volkert van der Graaf hem met een 9mm-M43-Firestar-pistool op een afstand van zo’n 75 centimeter door het achterhoofd schoot. Met dat kaliber zou, volgens de geraadpleegde wapenexpert, Fortuyns schedel voor de helft zijn weggeblazen. Maar de foto waarop hij stervend of al dood ligt, toont een witte doek met slechts een bloedplek tegen zijn schedel. Feit. Dat zou alleen verklaarbaar zijn wanneer er nog een schutter van grotere afstand schoot. Speculatie, maar toch…

Gebonden aan de feiten

Een reden waarom er meer fictie- dan factiethrillers worden geschreven, is dat je in pure fictie je fantasie ongebreideld kunt gebruiken. Ik mag dat niet, de feiten zijn immers heilig, waardoor mijn fantasie danig wordt ingeperkt om tot een geloofwaardige plot te komen. Je dramatiseert wel, je versimpelt, je verzint personages; maar ook dan moet alles sporen met de werkelijkheid. En wanneer ik er niet voor 70 procent zeker van ben dat een bestaande persoon collaboreerde, werd omgekocht, chanteerde of moordde, voer ik hem of haar niet op. In mijn romans zijn zulke personages (Bernhard, Soekarno, Poetin) doorgaans bekend bij de lezer, wat de geloofwaardigheid van de factie versterkt – maar zij vormen niet het uitgangspunt. Dat is de affaire of het complot waarin zij een rol spelen.

In Nederland is het genre vrij nieuw. Hermans’ De donkere kamer van Damokles (1958) wordt weleens factie genoemd, maar hoe fraai en spannend het boek ook is, factie is het niet. Hermans baseerde zijn boek op een bestaande persoon, de landverrader Anton van der Waals, maar zijn hoofdpersonages Osewoudt en de raadselachtige Dorbeck zijn fictief. Hetzelfde geldt voor Joop van den Broeks bejubelde Parels voor Nadra (1952), over de chaotische situatie tijdens de laatste dagen van Nederlands-Indië.

Pas in de jaren tachtig doet de factie in het Nederlandse taalgebied haar intrede, met de Vlaming Jef Geeraerts en zijn factiethrillers over de Bende van Nijvel en over de linkse terroristische beweging CCC, en met mij, sprak de gek (De honden van het verraad uit 1980, over Molukse vrijheidsstrijders en de staatsgreep van 1965 in Indonesië). Inmiddels hebben we Gauke Andriesse (Amerika ten tijde van de oorlog in Vietnam), Gerrit Barendrecht (Jack the Ripper in het laat 19de-eeuwse Amsterdam) en John Kuipers, die vorig jaar debuteerde met Musserts schaduw en van wie ik boeiender zaken leer over de Duitse bezetting dan van doctor L. de Jong. En niet te vergeten Jacob Vis over wijlen prins Hendrik. Opvallend is dat vrouwelijke auteurs, toch succesvol in het genre, ontbreken. Geen idee waarom, maar in het algemeen leggen zij zich van oudsher toe op de psychologische en relationele thrillers.

Integer en waarheidsgetrouw

De vraag is vaak of het wel ethisch is om mensen van vlees en bloed te laten optreden die zich niet kunnen verweren, zeker in deze tijden van nepnieuws. Het antwoord is weer hetzelfde. Ja, zolang je genoeg feitenmateriaal hebt en dat integer onderbouwt en respecteert. In sterkere mate nog geldt dat voor film en tv-drama waarin nauwelijks of helemaal geen fictieve personen voorkomen, zoals in mijn Bernhard, schavuit van Oranje (2010) en Beatrix, Oranje onder vuur (2012). Maar ik beschikte over genoeg documentaires, biografieën en dagboeken om hen zo integer en waarheidsgetrouw weer te geven.

‘We weten niet wat nou echt is en wat u verzint’, krijg ik nogal eens te horen. Een compliment of een verwijt. Daarom, om verwarring te voorkomen, geef ik voor in de roman een lijst van fictieve en bestaande personen. En in het nawoord de feiten. Ook dat versterkt de geloofwaardigheid van het verhaal en van de fictieve, hopelijk aannemelijke plot. Maar vooral doe ik dat zodat lezers kunnen controleren of ik hen niet heb besodemieterd.

Poetins dochter van Tomas Ross verscheen in mei bij uitgeverij Cargo (368 pagina’s; € 22,99).