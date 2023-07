Thomas Piketty poogt het racismedebat te veranderen in een bevlogen boekje

Iedereen heeft het tegenwoordig over identiteit, maar niemand praat nog over sociaal-economisch en antidiscriminatiebeleid, verzucht Thomas Piketty in zijn pamflet Racisme meten, discriminatie bestrijden. Dat mensen zich ‘verschansen binnen de eigen identiteit’, schrijft de Franse econoom, komt doordat we ‘collectief de ambitie hebben laten varen’ om economische onrechtvaardigheid uit te roeien. Met als gevolg een vergiftigde sfeer binnen de sociale klassen, mede dankzij ‘rechtse hysterie’ over omvolkingstheorieën en de islam.

Discriminatie uitbannen betekent de cultuuroorlog verruilen voor klassenstrijd, aldus Piketty. Bijvoorbeeld door iets te doen aan kansenongelijkheid in het onderwijs, waar vooral kinderen van rijke ouders profiteren van ‘positieve discriminatie’. Zo krijgen rijke Franse leerlingen veel minder vaak een slechtbetaalde docent zonder vast contract voor hun neus dan arme kinderen. Ook profiteren de rijksten tijdens hun schoolloopbaan van tot wel vier à vijf keer meer gemeenschapsgeld dan de armsten.

In zijn boeiende, zij het flinterdunne boekje concentreert Piketty zich vooral op Frankrijk, al compenseert de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman dit met haar nawoord over discriminatie in Nederland. Piketty’s overpeinzingen over de beste methoden om discriminatie te meten – bijvoorbeeld over de zegeningen van volkstellingen – doen soms esoterisch aan, als in de hoofdtekst verdwaalde voetnoten. Dit neemt niet weg dat het een bevlogen boekje is, waarin Piketty het racismedebat poogt te bevrijden ‘uit de impasse van puur theoretisch en oeverloos geharrewar’.vern

Thomas Piketty: Racisme meten, discriminatie bestrijden. Uit het Frans vertaald door Alexander van Kesteren. De Geus; 96 pagina’s; € 11,99.