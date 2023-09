The Shining is in boekvorm minstens zo sterk als de film. En je ziet tóch de hele tijd Jack Nicholson voor je

Mijn zoon leest geen boeken. Ik vind dat, om een understatement te gebruiken, heel spijtig, maar zoals u weet: wanneer God ergens een deur sluit zet Hij een raampje open, en dat deed Hij ook voor mijn zoon. Hij schonk hem een beste vriend die van films houdt. Van oude films.

Stokoude films, helemaal uit de jaren tachtig. En mijn zoon kijkt mee. Onbevattelijk, want als ík probeer een oude film met hem te kijken hoe goed of spannend ook, begint hij meteen te gapen, ja zelfs bij Scarface of Blue Velvet. ‘Zo traag allemaal…’ En alsof dat nog niet erg genoeg is vind ik dan meestal dat hij wel een beetje gelijk heeft. En dan is die film voor mij óók verpest.

Van de week was hij weer bij zijn filmvriend geweest. Hij kwam thuis met een bevlogen blik in de ogen. ‘Ik heb The Shining gezien’, zei hij. ‘Hij was echt ontzettend goed.’ Hij somde op wát er zo goed aan was. Die enge tweeling. Die enge oude vrouw. Jacks typemachine. Redrum. Kamer 237. Here’s Johnny…

Het was heerlijk om mijn zoon zo bevlogen te zien praten over een van mijn lievelingsfilms. ‘En weet je’, zei hij. ‘Nu begrijp ik pas echt wat voor kutleven vrouwen hadden, vroeger. Ze moesten altijd maar doen wat hun man zei, en overal met hem mee naartoe, ook als hij totaal gestoord was.’

Hèhè. Jarenlang heb ik vergeefs op mijn zoons ingepraat over het belang van vrouwenemancipatie en de gesel van het patriarchaat (meestal met als enige reactie ‘kun je vanavond weer eens lasagne maken?’) en nu was dan toch, dankzij Stanley Kubrick, het kwartje gevallen. En dankzij Stephen King, want die schreef de oorspronkelijke Shining.

Het boek verschilt trouwens op nogal wat punten van de film, bedacht ik. Stephen King had dan ook een hekel aan de verfilming, onder andere omdat hij de Wendy in de film veel te onderdanig vond. Hij noemde haar ‘het meest misogyne personage ooit op film gezet’.

Inderdaad is Wendy in het boek een sterke, opgewekte, intelligente persoonlijkheid die voor zichzelf en haar kind opkomt. De Wendy in de film is een volgzame, passieve huisvrouw die voornamelijk heel veel huilt en schreeuwt. Dat doet actrice Shelley Duvall overigens heel verdienstelijk. (Later zou blijken dat Kubrick haar op de set voortdurend vernederde en mishandelde, wat het huilen en schreeuwen natuurlijk wel een levensecht tintje gaf.)

Ook tegen het Jack-personage in de film had King bezwaar. ‘Hij heeft totaal geen spanningsboog’, zei hij eens in een interview. ‘In de film is hij in het begin al knettergek en je ziet hem alleen maar steeds gekker worden. In het boek worstelt hij met zijn geestelijke gezondheid en delft uiteindelijk het onderspit. Ik zie dat als een tragedie. In de film is geen tragedie te bekennen, want er verandert niets.’

Daar had King misschien wel gelijk in. Toch The Shining maar eens herlezen. Ik trok het uit de kast (ik bedoel, ik downloadde het op mijn e-reader) en begon. ‘Jack Torrance thought: officious little prick. Ullman stood five-five, and when he moved, it was with the prissy speed that seems to be the exclusive domain of all small, plump men. The part in his hair was exact…’

Fijn boek. Heel anders dan de film, maar minstens even sterk. En ik zag tóch de hele tijd Jack Nicholson voor me, ook al zo fijn.

‘Er is ook een bóék van The Shining’, zei ik tegen mijn zoon. ‘Ook erg goed…’

Ik weet dat het geen zin heeft, maar ik blijf het proberen.