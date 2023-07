Tekenaar Thé Tjong-Khing: ‘Naarmate ik dichter bij de dood kom, begin ik steeds meer te zien dat het leven niet troostrijk is’

De gelauwerde schrijver en tekenaar Thé Tjong-Khing wordt volgende week 90. Naar aanleiding van deze serie over troost en hoe je die in literatuur kunt vinden, haalde hij herinneringen op aan momenten die hem raakten, maar hij zegt direct dat hij eigenlijk helemaal niets heeft met ‘troost’.

Toen hij 6 jaar oud was zag Thé Tjong-Khing in de bioscoop van zijn vader, op Java, Pinokkio van Walt Disney. Het was de eerste keer dat Thé Tjong-Khing door iets werd geraakt: ‘Ik weet nog dat ik daarna thuiskwam en allemaal figuurtjes tekende uit de film.’

Vanaf dat moment was u tekenaar?

‘Ja, ik heb weinig herinneringen aan mijn jeugd. Maar ik herinner me dat ik thuis tekende op een groot schoolbord met krijt. Voornamelijk Pinokkio en mensen die op bezoek kwamen.’

In de woonkamer van de stijlvol ingerichte woning van illustrator Thé Tjong-Khing (1933, Purworejo, Centraal-Java) staat een grote kast met alle honderden boeken die hij heeft geïllustreerd. Volgens zijn eigen schatting zijn dat er inmiddels bijna zeshonderd en daar komt nog wel wat bij, want Thé, die volgende week 90 jaar wordt, tekent nog iedere dag. Alles in zijn tekeningen lijkt te kloppen. Houdingen en gezichtsuitdrukkingen weet hij met een paar lijnen neer te zetten.

De inmiddels overleden kinderboekenschrijver Miep Diekmann vroeg hem ooit om haar kinderboeken te illustreren. ‘Vanwege de manier waarop hij contact tussen mensen verbeeldde: beweeglijk en helder, maar zonder dat het zoetig werd’, zei ze in 2010 in Het Parool. Precies dat maakt zijn werk zo troostrijk, maar zelf heeft hij met het woord ‘troost’ heel weinig, waarschuwt hij meteen.

Wat is uw eerste associatie bij het woord troost?

‘Ik moet eerlijk zeggen: niks. Vanwege dit interview heb ik het met Jan en alleman besproken. De een zegt: een kopje koffie is een bakkie troost. Maar ik drink zelf geen koffie. De ander zegt: als je een grote prijs niet wint, krijg je een troostprijs. Een troostprijs lijkt mij verschrikkelijk om te krijgen. Dus wat is troost voor mij? Als je het woord zegt, zie ik iemand huilen. Dat is het beeld dat het woord bij me oproept.’

Zijn schoonheid en troost verbonden?

‘Nee. Dit wordt een kort interview, haha. Een schilderij kan mij bijvoorbeeld geen troost bieden.’

Waarom niet? Kijkt u dan te zeer met een technische blik?

‘Misschien wel. Ik kan wel bewondering voelen voor de manier waarop het is gemaakt, hoe iemand het heeft gedaan, maar ik word er niet emotioneel door geraakt. Dat heb ik wel bij muziek. Daarvan kan ik tranen in mijn ogen krijgen. Maar is dat troost? Het gebeurt me bij de gekste liedjes.

‘Ik kan niet met droge ogen naar een paar aria’s van La Bohème luisteren. Terwijl ik daarbij kan lachen hoor, ik ben dus niet verdrietig. En bij Sweet Caroline, Lea en Halleluja heb ik het ook. Ik snap zelf ook niet waarom dat zo is, terwijl ik ook nog amuzikaal ben.’

Over de auteur Laura de Jong is boekenredacteur bij de Volkskrant. Zij interviewt Nederlandse en internationale schrijvers over hun nieuwste werk, zowel fictie als non-fictie.

Thé (zijn achternaam) groeide op in voormalig Nederlands-Indië. Nadat hij op zijn 23ste naar Nederland was gekomen, werkte hij eerst als striptekenaar in de studio van Marten Toonder. Sinds 1976 is hij kinderboekenillustrator. Generaties groeiden dus op met zijn tekeningen in de boeken van Miep Diekmann, Els Pelgrom, Dolf Verroen en recenter die van de Vlaamse Sylvia Vanden Heede, bekend van de avonturen van Vos en Haas.

Hij won veel prijzen: de Max Velthuijs-prijs voor zijn hele oeuvre, driemaal een Gouden Penseel en in 2005 de Woutertje Pieterse Prijs voor het beste kinderboek van het jaar voor Waar is de taart?, het eerste boek dat hij in zijn eentje maakte – hij was toen al in de 70. Onlangs verscheen het vierde deel in de taartenreeks, Taart voor iedereen, een prentenboek zonder tekst, waarin de taart van meneer en mevrouw Hond door een grote roofvogel wordt gestolen. Wereldwijd zijn er al meer dan 720 duizend taartenboeken verkocht.

Troost tekenen u?

‘Als er iets vervelends is gebeurd, kan ik niet werken. Ik ben dus kampioen in het vermijden van conflicten. En als ik niet weet wat ik moet tekenen, ga ik opruimen. Ik ben een sloddervos. Ik ben veel tijd kwijt aan het zoeken van spullen.’

Wat doet u als u somberig bent? Ik neem aan dat u dat ook weleens bent?

‘Ja, natuurlijk. Wat ik ertegen doe? Niks. Erover praten misschien? Maar ik ben eigenlijk geen prater.’

Let u als tekenaar op schoonheid?

‘Ik zie natuurlijk best mooie dingen, tijdens een reis in Georgië was ik onder de indruk van de natuur. Ook woestijnen vind ik geweldig. Hoewel ik, terwijl ik daar rondloop, voortdurend denk: hoe houd ik dit vast? Maar in het dagelijks leven let ik niet zo op schoonheid, ik zie vooral wat ik kan gebruiken. Ik jat veel en kijk naar anderen. Toen ik net was aangekomen in Nederland, woonde ik in een kamertje in Amsterdam. En elke dinsdag was het vuilnisdag. Dan ging ik de hele buurt langs en nam ik alle tijdschriften mee die waren weggegooid. En dan knipte ik de plaatjes uit die ik ooit eens nodig zou kunnen hebben. Dus ik heb archiefkasten vol met plaatjes. Nog steeds heb ik een plaatje van een tijger nodig als ik een tijger moet tekenen.’

Inmiddels heeft u bijna zeshonderd boeken geïllustreerd.

‘Ongeveer. Maar ik ben al honderd jaar bezig, hè.’

U heeft een schitterend huis en prachtige tuin. Kunt u daar troost uit halen?

‘Daar zorgt mijn vrouw voor. Maar het brengt mij geen troost. Als mijn vrouw chagrijnig is, gaat ze de tuin in. En na een half uurtje komt ze terug en is dat chagrijn weg. Als ik de tuin in ga, kom ik even chagrijnig terug. Tuurlijk, het is prachtig, maar ik heb er geen verbinding mee.

‘In Indonesië waren wij ook niet zo van de natuur. Ons huis was functioneel. Zo stond er een ijskast in de kamer. We waren laatst op bezoek bij een Indo-Chinese familie in Haarlem. De helft van de woonkamer was gevuld met ingepakte dingen. Ik weet niet wat erin zat. Koffers en dozen, alles was ingepakt. Ik herkende het uit mijn jeugd. Nederlanders hebben meer oog voor een mooi interieur.’

U bent wereldberoemd, u maakt de mooiste illustraties. U heeft dus wel gevoel voor schoonheid.

‘Haha, ik hoop dat ik dat wel heb, ja. Maar ik zie mezelf niet als kunstenaar.’

Dat zegt u steeds in allerlei interviews die ik las. Maar waarom vindt u dat?

‘Zo’n tekening komt niet uit mezelf. Ik heb een verhaal nodig. Zelfs het idee voor de Waar is de taart-boeken kwam niet uit mijzelf, maar van de uitgever van Vos en Haas.

Maar u zet een verhaal om in beeld.

‘Daar zit misschien iets ... creatiefs. Ik vind dat een vreselijk woord. Maar creativiteit komt er zeker bij. Als ik het verhaal lees, krijg ik allerlei ideeën. Dat heeft niet iedereen. Dat geef ik toe.

‘Maar weet je, iemand die een mooie stoel maakt, is toch hetzelfde? Noem je een stoelmaker een kunstenaar? Nee. Tenminste, het is geen algemeen gebruik.’

Die worden dan weer designer genoemd.

‘Ja, ja. Dat is waar. Maar bij mij moet je je dan voorstellen dat ik een model krijg, dat is het verhaal dat ik krijg, en daarmee ga ik spelen. Dus ik krijg iets aangereikt. Als ik bijvoorbeeld een tafel krijg, maak ik een vijfde poot. Is dat kunst? En als ik lees wat die kunstenaars allemaal zeggen over hun eigen werk, dan denk ik: oké, nou ja.’

Wat denkt u dan?

‘Ze verhouden zich tot de wereld. Ze willen een verband leggen tussen dit en dat. En dan zie ik een hoop stenen op elkaar en denk ik: ik zie dat verband helemaal niet.

‘We waren eens in een museum in Spanje. En er hing daar een lamp. Toen zei ik tegen mijn vrouw: we gaan daar heel lang naar kijken, zien wat er gebeurt. En ja hoor, andere mensen gingen naast ons staan kijken naar dat lampje, haha.’

Werd tekenen thuis gestimuleerd?

‘Niemand in de familie begreep het. Ze hadden er geen bezwaar tegen, maar ze dachten wel: wat moet er van die jongen terechtkomen?’

Thé groeide op in een gegoede Indo-Chinese familie met vier oudere zussen, zijn vader was zakenman. ‘Ons deel van de familie ging naar Nederlandse scholen. Een ander deel van de familie ging naar Chinees-Indonesische scholen. Toen de Japanners kwamen, tijdens de bezetting, beseften wij dat wij toch ook Aziatisch waren. En toen kregen wij Chinese les thuis. Ik leerde verhaaltjes schrijven in het Chinees. Nu ben ik het allemaal vergeten.’

Beeld Deborah van der Schaaf

U heeft altijd met een Chinees penseel getekend.

‘Zeker. Een Chinees penseel luistert heel nauw. Gewone penselen hebben geloof ik hardere haren, de haren van een Chinees penseel eindigen in een punt. Je kunt met het penseel een puntje op het papier maken. Hij luistert heel precies: hij registreert elke beweging, je moet er dus een vaste hand voor hebben. En die ben ik helaas kwijt. Nu teken ik met een pen. Deed ik normaal een dag over een illustratie, nu is dat zeg maar drie dagen.’

Op uw 23ste kwam u naar Nederland, u bent maar één keer in uw leven teruggegaan naar Indonesië. Waarom zo weinig?

‘Ik had geen leuke tijd daar. Er werden daar helemaal geen boeken gemaakt. Dus voor mij was er absoluut geen werk geweest. Nee, het was dramatisch met mij afgelopen daar... Want ik kan verder helemaal niks, hè? Ik ben ook helemaal niet handig.’

Werd er bij u thuis gelezen?

‘Jawel. Toen de Nederlanders in de oorlog in kampen werden gezet, kwamen al hun bezittingen op straat. Mijn vader kwam soms thuis met een hele koffer vol met boeken die hij ergens had gekocht. Dat waren voornamelijk meisjesboeken voor mijn zussen, zoals Joop ter Heul van Cissy van Marxveldt, maar die heb ik ook allemaal gelezen.’

En wat dacht u over Nederland toen u dat las?

‘Nederland was voor mij zo’n andere wereld. Het was een soort Hollywood voor me. Een droomwereld. Het was een klein wonder dat ik in 1956 naar Nederland kon komen. Want iemand moest financieel garant voor me staan, ik moest een vast adres in Nederland hebben en ik moest iets studeren. Eerst ging ik naar de kunst- en nijverheidacademie, de huidige Rietveld Academie. Maar ik moest van mijn vader de reclametak doen, en dat was niets voor mij. Toen heb ik de lerarenopleiding gedaan, dat was nog minder iets voor me. En toen kwam ik bij de striptekenstudio van Marten Toonder terecht. Daar liep ik stage. De vreemdelingenpolitie kwam achter me aan, want ik had alleen een studievisum, maar Toonder heeft er persoonlijk voor gezorgd dat ik toch kon blijven door me werk aan te bieden. Ja, er zijn een aantal gelukkige ontmoetingen geweest die mij in mijn leven op het goede spoor hebben gezet.

‘Eerst had ik in Indonesië een goede tekenleraar, bij wie ik mijn hart kon uitstorten. Ik had het nogal moeilijk met mijn vader. Hij zag mij niet zitten en stak dat niet onder stoelen of banken. Hij was een man van aanpakken en ik was een dodelijk verlegen kind.

‘Daarna de ongelooflijke, gelukkige ontmoeting met schrijver Tim Maran op een feestje in Nederland – die had verstrekkende gevolgen. Ik mocht nota bene al zijn boeken illustreren, zonder dat hij ook maar iets van me gezien had. Toen Toonder, de eerste die zei dat ik wat kon. En net toen ik wilde ophouden met striptekenen omdat het me begon te vervelen, alsmaar in dezelfde stijl te tekenen, alsmaar dezelfde figuren te tekenen, werd ik gebeld met de vraag of ik de kinderboeken van Miep Diekmann wilde illustreren. Zo werd ik dus kinderboekenillustrator. Ongelooflijk, toch?’

Zulke plotselinge, mooie ontmoetingen, dat klinkt troostrijk.

‘Naarmate ik dichter bij de dood kom, begin ik steeds meer te zien dat het leven helemaal niet troostrijk is. Als je de krant leest over AI, machthebbers die nog meer macht willen, complotdenkers, doodsbedreigingen, onderdrukkingen, het klimaat, de zeeën die vol plastic zitten, word ik niet vrolijk.’

Wel als u naar uw eigen leven kijkt?

‘Ja, ik ben gelukkig geweest met al die mooie ontmoetingen. Maar ik moet er niet aan denken hoe de wereld eruitziet voor de kleinkinderen. Maar ik denk dat elke generatie dat heeft.’

Op welk boek bent u het trotst?

‘Dat was altijd Waar is de taart?, het eerste boek dat ik alleen maakte. Maar nu is dat Bosch, een prentenboek over Jeroen Bosch, ook door mij alleen gemaakt. Het heeft geen woorden, alleen tekeningen. Het is onlangs in China verschenen.

‘Als een boek af is en ik krijg het thuis gestuurd, bekijk ik de tekeningen en denk ik altijd: die kleur groen is niet goed; o nee, die boom had daar gemoeten.’ Maar bij Bosch heb ik dat niet. Het is precies geworden wat ik wilde. Ik heb mezelf verrast.’

Schilder Karel Appel zei ooit tegen VPRO-journalist Wim Kayzer: ‘Als schilder sta je alleen in de wereld, eenzaamheid is mijn trouwste makker.’ Geldt dat ook voor u als tekenaar?

‘Ik voel me niet eenzaam. Maar anderen zouden mijn positie misschien eenzaam noemen. Ik heb een kamertje boven en daar zit ik lekker alleen, zonder dat ik me eenzaam voel.

‘Toen ik bij Toonder Studio’s werkte, zaten alle tekenaars aan tafels in verschillende groepjes te werken. Een tijdje geleden vroeg iemand die iets over de Toonder Studio’s schreef: vertel eens iets over die andere tekenaars. En toen realiseerde ik me dat ik nooit met de mensen van de andere groepjes heb gepraat.’

Waarom niet?

‘Ik ben – het is mijn grootste verdriet – verlegen. Dat vind ik heel vervelend.’

Nog steeds?

‘Ja, maar ik kan het verbergen. Ik stap niet makkelijk op vreemden af. Feestjes vind ik verschrikkelijk. Ik sta dan in mijn eentje in een hoek, terwijl iedereen de grootste lol heeft. Het is een echte handicap.’

Heeft het te maken met onzekerheid?

‘Misschien. De hele wereld kan zeggen hoe geweldig ik ben, het komt bij mij niet binnen. Het wordt ook niet anders nu ik ouder ben. Ze kunnen mij niet overtuigen. Als ik een tekening niet mooi vind, en de hele wereld zegt: het is mooi en je krijgt een prijs, blijf ik het toch lelijk vinden.’

Wat zonde dat u niet wilt aannemen dat uw werk zo veel kwaliteit heeft.

‘Het is niet dat ik niet wil, maar het gebeurt gewoon niet. Aan de andere kant is het ook een manier om door te gaan. Want als ik een fout zie, kan ik niet wachten die te verbeteren in een volgende tekening. Ik ben altijd met mijn volgende illustratie bezig, ik kijk nooit terug.

‘Ik illustreer nu een verhaal van Arnon Grunberg. Het is voor het eerst dat ik iets illustreer dat niet geschikt is voor kinderen. Al vindt Grunberg van wel, geloof ik. Voor kinderen probeer ik alles netjes te doen, overzichtelijk. Voor volwassenen probeer ik minder braaf te tekenen. Minder letterlijk wat er staat, maar meer het geheel. Een niet helemaal correct lijntje mag best zo blijven, dat kan de tekening soms zelfs helpen.’

Dus u blijft uzelf heruitvinden?

‘Ja, anders is het toch niet leuk.’