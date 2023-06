Tekenaar Peter Vos kan zich geen betere pleitbezorger wensen dan Eddy de Jongh, samensteller van een mooie bundel ★★★★☆

Peter Vos Beeld ANP

In de zomer van 1982 tekende Peter Vos een bijzonder omslag voor de VPRO Gids. Een man met een warrige bos haar loopt van de kijker weg, terwijl hij een toren van vier open kisten op zijn rug draagt. Op de zijkant van de kisten staat: ‘NIET VOUWEN AUB SONNET!!’ Het sonnet is echter geen gewoon sonnet, het is een beeldsonnet waarbij de vier kisten voor vier strofen staan. Het rijmschema wordt gevormd door brutaal naar buiten glurende vogelkoppen: kluten kluut futen fuut/ kluut futen kluten fuut/ kauw kauw alk/ pauw pauw valk.

Omslag van de VPRO Gids met een illustratie van Peter Vos, 1982. Beeld rv

Het verhaal van de totstandkoming van deze wonderlijke tekening is terug te lezen in een door kunsthistoricus Eddy de Jongh samengestelde bundel over de getekende en geschreven gedichten van Peter Vos (1935-2010), met de raak gekozen titel ‘Onbenul! Dit is poëzie’. De Jongh werkte eerder mee aan monumentale boeken over de getekende brieven van Peter Vos (2017) en diens getekende boeken (2020). Ook deze kleinere, maar rijk geïllustreerde uitgave laat zien hoeveel moois er nog te ontdekken valt in het nagelaten werk van de Utrechtse kunstenaar.

In korte hoofdstukken met titels als ‘Rimbaud in de rugzak’ en ‘Sonnetten bakken’ licht De Jongh toe hoe groot de rol van poëzie in het leven van de tekenaar was. Vos had een notitieboek waarin hij gedichten die indruk op hem hadden gemaakt in een bijna kalligrafisch handschrift overschreef. Van Rimbauds beroemde gedicht Voyelles, waarin iedere klinker voor een bepaalde kleur staat, maakte hij een gekleurde versie om te zien, zoals hij aan zijn vrouw Saïda schreef, ‘of er, als je de klinkers van Rimbaud in hun door hem genoemde kleuren schrijft, een patroon in het sonnet zichtbaar wordt dat nog niet bekend en beschreven is’. Dat bleek niet het geval te zijn, toch oordeelde Vos: ‘Prachtig gedicht trouwens, geschreven op zijn achttiende …’

Uiteraard komt Vos’ eerdere relatie met Fritzi Harmsen van Beek ook aan bod, de dichteres wier gedichten volgens De Jongh ‘in de jaren zestig van de vorige eeuw door sommigen nagenoeg als het non plus ultra van de eigentijdse poëzie werden gezien’. Een formulering waaruit je zou kunnen opmaken dat De Jongh de reputatie van Harmsen van Beek als lichtelijk overdreven beschouwt.

Satirische gedichten

De eigen poëzie van Vos, die in de ondertitel van deze uitgave nogal groots wordt aangekondigd, blijkt beperkt van omvang te zijn. Een paar liefdesgedichten en wat gelegenheidsverzen, veelal satirisch van aard, geschreven voor collega-schrijvers en uitgevers. Of het zijn pastiches in de vorm van een Franstalig vers à la Paul Verlaine of een Duits gedicht op de wijze van Heinrich Heine.

Dit schrijven-in-de-stijl-van moet een logisch gevolg zijn geweest van Vos’ enorme belezenheid. Hij kende tientallen, zo niet honderden gedichten uit zijn hoofd. En dan niet alleen het werk van de grote dichters, zo wist dichter Ed Leeflang eind jaren negentig te vertellen: ‘Als Vos in de stemming is citeert hij poëzie in allerlei talen, zijn repertoire aan straatliederen, smartlappen, kinderversjes en Latijnse kerkgezangen is onuitputtelijk.’

Hoe groot de rol van poëzie in het leven van Vos ook was, zijn eigen poëzie zit toch vooral in zijn tekeningen, die hij zelf omschreef als ‘formuleringen’. Hij had het ook over ‘tekeningen opschrijven’, wat laat zien dat tekenen en schrijven bij Vos als één kunnen worden gezien. Beeldgedichten, vaak gebaseerd op een vaste vorm. Het sonnet, de ballade, of anders het rondeel. Zo tekende hij een ‘Rondeelstand’, een ‘Rondeelsprong’ en een ‘Rondeeltorso met neus in ’t koren’.

Een rondeel van tuinvogels

Maar het mooist blijft misschien wel zijn rondeel bestaande uit twaalf op elkaar zittende tuinvogels, waarin zich diverse mezen, vinken, een puttertje en een sijsje laten herkennen. Onder de tekening staat in handschrift: ‘Op de wijze van le temps a laissé son manteau waarin luidkeels de komende lente wordt bezongen’.

Met zijn grote kunsthistorische kennis weet De Jongh hieraan toe te voegen dat dit Franse lied verwijst naar weer een ander rondeel, Le rondeau de printemps van de 15de-eeuwse dichter Charles d’Orléans. Peter Vos had zich geen betere pleitbezorger kunnen wensen.

Eddy de Jongh: ‘Onbenul! Dit is poëzie’ – De getekende en geschreven gedichten van Peter Vos. Thoth; 128 pagina’s; € 19,95.

Beeld Thoth