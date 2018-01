Sylvia Witteman herlas Red ons, Maria Montanelli van Herman Koch

Ik zat indertijd een beetje in mijn maag met Herman Kochs grote succesroman Het diner. Stilistisch mankeerde er niets aan, maar de plotwendingen bevielen me niet. In eerste instantie denk je: dit gaat over de duistere kant die ieder mens nu eenmaal heeft, maar uiteindelijk blijkt die gehoopte Everyman toch een échte psychoot te zijn, en het Kwaad toch niet in onszelf, maar in de Ander te schuilen. Wat me trouwens wél beviel aan het boek, dat het zeer Hollands was, maar dan op een góéde manier, zonder de gebruikelijke lulligheid.