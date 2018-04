Succes van series als Downton Abbey wekt oude literaire vorm tot leven: het feuilleton

Het succes van series als Downton Abbey en Game of Thrones heeft in Engeland een oude literaire vorm tot leven gewekt: het feuilleton, ofwel the serial novel zoals de Engelsen het noemen. Via de site Serial Box kunnen liefhebbers van suspense boeken downloaden die tien tot zestien weken lopen. Belgravia bijvoorbeeld, een thriller van Downton Abbey-schrijver Julian Fellowes die zich afspeelt in de goede gegoede kringen ten tijde van de Slag bij Waterloo. Of A most dangerous woman, een wedergeboorte van Wilkie Collins' Victoriaanse klassieker A woman in white.