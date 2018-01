Striptekenaars met leesbare beeldverhalen

Je moest de krant 180 graden draaien als je de verhalen van Gustave Verbeek (1867-1937) van A tot Z wilde lezen. Een eeuw geleden bedacht deze Amerikaanse Nederlander iets excentrieks: strips die je ook ondersteboven kunt lezen, met de welluidende titel The Upside Downs of Lady Lovekins and Old Man Muffaroo. Tussen 1903 en 1905 tekende Verbeek in totaal 64 van zijn freaky stripjes voor The New York Herald. In een daarvan zie je het mannetje Muffaroo in een kano verschijnen bij een eiland met bomen, waar hij wordt aangevallen door een grote vis.



Als de lezer zijn krant draait, ziet hij de kano veranderen in een snavel, de vis wordt de kop van een vogel, het eilandje wordt zijn lijf - met de bomen als poten - en de oude Muffaroo transformeert in zijn tegenspeelster Lady Lovekins. Geslachtsverandering à la minute.