Stripmaker David Sala verbeeldt de heldenmoed van zijn grootvaders in scherpe contrasten ★★★★☆

Uit: In de schaduw van de helden Beeld Concerto Books

David Sala (1973) is een Franse stripmaker met Spaanse roots. Over die roots gaat zijn boek In de schaduw van de helden, waarin hij eer betoont aan zijn twee grootvaders en hun strijd tegen dictator Franco. Zij heten Antonio Soto de Torrado en Josep Sala, bijgenaamd de ‘Catalaanse Tarzan’. Met waterverf en pastelkrijt brengt hij in beeld wat de heftige gevolgen waren van hun verzet tegen het fascistische regime.

Nadat opa Antonio was verraden, moest hij vluchten naar Frankrijk, waar hij met de vijftiende Compagnie de travailleurs Espagnols volontaires vocht tegen de Duitsers, totdat hij werd gevangengenomen en overgebracht naar kamp Mauthausen. Sala heeft zijn relaas tot aan die gebeurtenis vormgegeven in tere aquarels, maar stapt dan abrupt over op olieverf en schildert de kampscènes in harde, fauvistische kleuren: de lucht boven het prikkeldraad is varkensroze, de wangen van de geïnterneerden zijn gifgroen.

Opa Josep had een ander verhaal. Hij belandde voor het vuurpeleton, maar wist te ontsnappen door domweg hard weg te hollen. ‘Ik voelde de kogels langs mijn oren suizen. Doodsbang rende ik als een bezetene. Ik leek wel te vliegen!’ De broek die hij toen droeg heeft hij altijd bewaard. Ook voor Joseps verhaal gebruikt Sala een bijzondere visualisering, omdat hij de vlucht weergeeft als een droomsequentie en zijn heldhaftige grootvader door azuurblauwe vlakken laat zweven.

Het boek bevat sowieso meerdere psychedelische pagina’s, die goed aansluiten bij het vertelperspectief, want David Sala kijkt naar zijn grootvaders door de ogen van het jongetje dat hijzelf in jaren zeventig was. Ook zijn kleren en de interieurs waarin hij wordt afgebeeld zijn typisch jaren zeventig, met zigzagbreipatronen en bonte behangdessins.

De linkse ouders van David voeren discussies over burgerlijke ongehoorzaamheid en de rechtmatigheid van geweld. ‘Daarom zeg ik dat anarchie de manier is om mensen weer zelf te laten nadenken!’, vindt zijn vader. Sala zelf neemt geen stelling in dit debat, wel laat hij maar liefst zeventien keer het melancholieke portret zien dat voor de oorlog is gemaakt van grootvader Antonio Soto de Torrado, die in Mauthausen kapot werd gemaakt. De man op het schilderij kijkt de jongen aan en zegt: ‘Onthoud alles.’

De titel In de schaduw van de helden verwijst naar de roman In de schaduw van de bloeiende meisjes, het tweede deel uit Marcel Prousts cyclus Op zoek naar de verloren tijd. Een begrijpelijke keuze, omdat het oproepen van herinneringen in beide werken centraal staat. Maar de originele titel is heel anders: Le poids des héros. Dat betekent letterlijk: de zwaarte van de helden. Oftewel: het neerdrukkende gewicht van de geschiedenis, die voor David Sala samenvalt met zijn familiegeschiedenis. Een ander, pijnlijker verschil met de originele uitgave betreft het lettertype dat gekozen is voor de weergave van de dialogen. In vergelijking met de typografie van de Franse editie oogt die van de vertaling gelikt en onpersoonlijk, reclameachtig zelfs. Zonde van het boek.

David Sala: In de schaduw van de helden. Concerto Books; 184 pagina’s; € 36,95.