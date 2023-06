Stiekem meekijken bij de filosofische geboorte van de jonge Marx

Beeld Boom Klassiek

Wie op zoek is naar kritiek op het hedendaagse kapitalisme kan nog altijd niet om Karl Marx heen, de auteur van Het kapitaal. Onder dit hoofdwerk zit een filosofie die Marx al in zijn jonge jaren ontwikkelde. Over de vervreemding van de mens: hoe we in een kapitalistische economie ontworteld raken van de natuur, van de mensen om ons heen en niet in de laatste plaats van onszelf. De eerste aanzetten hiertoe maakte Marx toen hij 26 jaar was, nadat hij Duitsland was uitgezet en samen met zijn vrouw Jenny von Westphalen in ballingschap leefde in Parijs.

De Parijse manuscripten werden geschreven in 1844 en waren nooit bedoeld voor uitgave – ze werden pas in 1932 ontdekt. De teksten laten een jonge en nog zoekende Karl Marx zien en hoe die gedachten ontwikkelde die in zijn latere werk een hoofdrol gingen spelen. Inleider Paul Cobben vraagt aandacht voor het idee van vervreemding bij Marx en stelt dat dit relevant is voor hedendaagse discussies (hij deed dat eerder in zijn boek Marx bevrijd, dat vorig jaar verscheen, over de actualiteit van Marx in het klimaatdebat). Deze vertaling van Peter Huijzer biedt een mooie kans om eens mee te kijken met de filosofische blik van de jonge Marx. In overdenkingen die hij liever voor zichzelf had gehouden en eigenlijk niet voor onze ogen waren bedoeld.