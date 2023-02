Spelen met sprookjes: Roald Dahl blijft de meester, maar er is meer

Met literaire toespelingen kun je niet vroeg genoeg beginnen.

Literatuur die naar andere literatuur verwijst. Dat geldt als het hoogste genot voor de ervaren lezer. Heb je die geraffineerde knipoog naar dat andere boek herkend? Natuurlijk zijn zulke hints niet besteed aan kinderen. Behalve als de schrijver verwijst naar sprookjes.

Spelen met sprookjes is aangenaam tijdverdrijf én een eerste kijkje onder de motorkap van de literatuur. En je kunt er al in prentenboeken mee beginnen. Zoals de Amerikaanse schrijver Mac Barnett en de markante Canadese illustrator Jon Klassen doen in De drie broertjes Bok (Volt; € 16,99; 5+), smakelijk vertaald door Imme Dros.

Het verhaal begint zoals het hoort met ‘er was eens’ en bouwt met de gebruikelijke herhalingen, alles komt in drievoud, een avontuur op rond een trol onder een brug, die zit te wachten op zijn diner. De eerste, piepkleine geit raadt hem aan te wachten op zijn veel lekkerdere en grotere broer. De tweede, normale geit doet hetzelfde. De trol, die ze alle drie hoopt te verschalken, wacht met zijn bestek in de aanslag op de laatste. Hij heeft kennelijk nog nooit van exponentiële groei gehoord.

Beeld Volt

Of bestel alvast het vanaf volgende week verkrijgbare Vos en Vis (Gottmer; € 16,99; 6+), geschreven en geïllustreerd door de meester van de sprookjesverwijzing, Daan Remmerts de Vries. Zijn charmante oranje slechterik, bekend uit de drie eerdere delen, beleeft ook al een avontuur dat niet verloopt zoals hij hoopt. Hij wil een vis vangen door een goed boek aan zijn hengel te hangen. Want goede boeken, die hebben ze niet zo veel in zee. Al snel hoort hij gegiechel onder water. Dat wordt vanavond puree zonder Vis, Vos.

De ultieme klassieker

De Vlaamse reclameschrijver Astrid Van der Schueren en tekenaar Sanny Winters gaan met de ultieme klassieker aan de slag in hun eerste prentenboek Er was weer… Roodkapje (Pelckmans; € 17,50; 5+). Ze vinden het jammer om niet te weten hoe het verdergaat met Roodkapje, nadat de met stenen verzwaarde wolf water is gaan drinken in de put. Wat als die zijn val overleeft?

Na de volkomen overbodige samenvatting van het oorspronkelijke sprookje treft de lezer Roodkapje getraumatiseerd aan bij haar moeder. Ze vertrouwt geen dier meer, wil niet meer naar buiten en zeker niet het bos in. Dan krijgt ze een brief van oma, die haar vreselijk mist, en gaat ze toch op pad. Zo maakt ze nieuwe, onverwachte vrienden, waaronder de tot inkeer gekomen wolf. Samen gaan ze naar oma, in haar knalgele feestpyjama.

Het verhaal is geestig op rijm gezet, al haalt het het niet bij Roald Dahl, die in zijn hilarische Gruwelijke rijmen (De Fontein; 1982) dichtte: ‘Roodkapje trok in een wipje een revolver uit haar slipje.’ Dát boek, vertaald door Huberte Vriesendorp, blijft nog altijd het onovertroffen hoogtepunt van spelen met sprookjes.

Eigentijds tegendraads

Het meest geslaagde voorbeeld van dit moment is Er was eens… een sprookje (Boycott; € 19,95; 5+) van de Ierse zusters Natalia en Lauren O’Hara, vertaald door Nicolette Hoekmeijer. Laat je niet op het verkeerde been zetten door het traditionele, wat truttig ogende omslag. Zoals altijd bij deze eigentijds tegendraadse prentenboekenuitgever is ook de vormgeving gedaan met een knipoog.

Beeld Boycott

In dit eerste boek van de zussen dat in Nederland verschijnt, kan de lezer elke twee bladzijden kiezen hoe het verhaal verdergaat. Wie is dit keer de held van het verhaal? Een vrolijke houthakkerszoon of een kat in prachtige kleren? Welke ramp treft het land? Is elke baby in een varken veranderd of al het eten in stinksokken?

De tussenliggende stukken zijn zo geschreven dat elke keuze werkt en toch een heel ander verhaal oplevert. En de held draagt, vanzelfsprekend, een verhullende rode hoodie.