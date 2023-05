Spannende, hilarische en leerzame verhalen over wat er opdook uit het slib van de Amstel

Bij de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam (2018) verscheen het instant collector’s item Spul, de op vrijstaande foto’s van Harold Strak gefundeerde, schitterend vormgegeven catalogus van duizenden archeologische voorwerpen. Een zinderende verzameling beelden van bodemvondsten uit alle eeuwen die de stad oud is, aangetroffen bij de aanleg van de buizen die de binnenstad doorboren. Van middeleeuwse potten, sleutels, botten, kaken, munten, aardewerk en kammen tot meer hedendaagse voorwerpen als vroege mobieltjes, giropassen, plastic tandenborstels en doordrukstrips: in Spul vormen ze, ook door hun veelheid, een duizelingwekkend geheel.

Onder de Amstel kan worden gezien als de geschreven, rijk geïllustreerde pendant van Spul. Gelijkaardig vormgegeven (door Willem van Zoetendaal) vertelt het boek de verhalen die naar boven kwamen met het opgraven van de voorwerpen die ooit verdwenen in de duistere diepte van de Amstel, die de binnenstad lang doorsneed.

Het boek telt 107 verhalen van conservatoren, journalisten, historici en archeologen, die telkens één vondst uitlichten. Was die tinnen pot om in te pissen, of werd hij als maat voor kostbare vloeistoffen gehanteerd? Waar komen al die oesterschelpen vandaan? Was iederéén in de 17de eeuw soms zo rijk dat de Amsterdammers dit godenvoedsel dagelijks konden nuttigen? En hoe komt die krokodillenkaak in het Amstelslib? Spannende, hilarische en leerzame geschiedenissen.

Onder de Amstel. Samenstelling en redactie Jerzy Gawronski en Willem van Zoetendaal (tevens grafisch ontwerp). De Harmonie; 544 pagina’s; € 49,50.