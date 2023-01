Soms is de werkelijkheid vreemder dan fictie: twee boeken over wat het betekent om beveiligd te worden

Rob van Scheers.

Doorgaans bespreken we fictie in deze rubriek, maar soms worden verhalen ingehaald door de ongezouten werkelijkheid. Zo verscheen onlangs het relaas van Roberto Saviano (43) in de vorm van een graphic novel, met als onheilspellende titel: Ik leef nog (Spectrum; € 24,99). Hij schreef zelf de autobiografische tekst, en illustrator Asaf Hanuka maakte er een beeldverhaal van.

Roberto Saviano is natuurlijk de Italiaanse journalist die middels vele onthullingen in zijn onderzoeksboek Gomorra (2006) de gepikeerde Napolitaanse maffia op de kast kreeg. Na een reeks aan dreigbrieven en intimiderende telefoontjes werd de destijds 26-jarige auteur voor zijn eigen veiligheid naar een safehouse gebracht.

‘Dit duurt hooguit een paar weken’, sprak de politie. ‘Dan waait het wel weer over.’

We zijn inmiddels zeventien jaar en een dito aantal safehouses verder en nog steeds wordt Saviano beveiligd. Dat weten we wel, maar het is zo onvoorstelbaar dat we snel weer overgaan tot de orde van de dag. Deze graphic novel maakt de hele toestand behoorlijk invoelbaar.

Waar maffiosi bang voor zijn

In zijn nawoord legt Saviano uit: ‘Heb je je weleens afgevraagd waar criminele organisaties werkelijk bang voor zijn? Voor processen, vetes, wapens? Niets van dit alles. Maffiosi weten heel goed dat er altijd politie achter hen aanzit, dat rechters processen voeren, en hoe ze ook proberen hen om te kopen, te intimideren en te manipuleren, ze weten dat het deel uitmaakt van hun lot: risico’s die ze bereid zijn te lopen.’

Nee, waar maffiosi werkelijk bang voor zijn, stelt Saviano, is: ‘Het Woord.’

Als de feiten boven tafel komen, over de verstrengeling van de onder- en bovenwereld, en dat de gewone mensen dan zeggen: ‘We pikken het niet langer. Dit kan niet eindeloos doorgaan.’

Dat is zijn missie, tegen een hoge prijs. Terugkeren naar zijn geliefde Napels kan hij vergeten. Een alledaags bestaan zit er sowieso niet meer in. Een van de schrijnendste passages is de opsomming die hij geeft onder het kopje: Wat maakt het leven de moeite waard?

Op 1: buffelmozzarella uit Aversa. Maar ook: zomaar een wandeling kunnen maken. Je sleutel vergeten en die ophalen bij je joviale buren. Je geliefde meenemen naar een museum. Een toevallige ontmoeting op een willekeurige middag, en dan spontaan gaan lunchen op een terras. Of zoiets lulligs als: boodschappen doen (had hij vroeger een hekel aan). Zwemmen in zee.

Zo gaat de lijst nog even door. Driekwart van die simpele dingen kan hij dus niet meer doen. Dit is niet even in quarantaine door corona, dit moet gekmakend zijn. En hij beaamt in zijn boek: geen pretje om 24/7 van die gorilla’s om je heen te hebben, zijn beveiliging – maar hoe het anders kan, dat weet hij dan ook niet.

Het geschreven woord

Voor de Nederlandse misdaadjournalist John van den Heuvel zal dit allemaal wel zeer herkenbaar zijn. Met zijn door Bert Dijkstra opgetekende verhaal John van den Heuvel – Een lustrum lang extreme beveiliging (Ezo Wolf; € 22,50) staat hij al weken in de Top 60 van de CPNB. Op een andere lijst staat hij op nummer 1 – de dodenlijst van de Mocro-maffia. En sinds Peter R. de Vries weten we hoe serieus zo’n dreiging is.

Met korte hoofdstukjes is dit boek – anders dan die literair gecomponeerde graphic novel – duidelijk bedoeld voor een breed publiek. De verbijstering is er niet minder om. Andermaal geldt: de grootste vijand van de misdaad is het geschreven woord. Dat hebben ze De Telegraaf-reporter vijf jaar terug ook duidelijk laten weten.

Je denkt aan al die andere journalisten, schrijvers, politici, wetenschappers en leden van het Koninklijk Huis die moeten worden beveiligd. Je vraagt je af: dus dit is het nieuwe normaal? Nee, natuurlijk niet. Toch goed dat het nog eens wordt opgeschreven.