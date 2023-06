Solvej Balle schreef een fascinerende roman, die dankzij de originele, geometrische vorm blijft boeien ★★★★☆

Solvej Balle: Over de berekening van ruimte I.

Tijd is een ongrijpbaar fenomeen. Elke seconde, elke minuut, elk uur, elke dag verstrijkt, onophoudelijk en volgens een strak stramien. Toch beleeft iedereen de tijd anders. Zet twee personen bij elkaar en ze zullen een andere tijdsbeleving hebben: de een kan zich stierlijk vervelen, de ander komt tijd tekort. Hoe is dat te verklaren?

In Over de berekening van ruimte 1, het eerste deel van een zevendelige romanserie, laat de Deense schrijver Solvej Balle twee tijdsbelevingen met elkaar botsen. Het geheugen van Thomas is elke dag gewist, waardoor hij iedere dag de 18de november herbeleeft. Zijn echtgenote Tara is zich daarentegen bewust van de herhaling en zoekt een uitweg.

Over de auteur

Lotte Jensen is boekenrecensent van de Volkskrant. Ze is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De roman opent met de 121ste keer dat 18 november zich voordoet. De ik-verteller, Tara, kan alles voorspellen, want ze kent iedere handeling en ieder geluid van haar man. Samen handelen ze in antiquarische boeken uit de 18de eeuw. Tara is de dag ervoor op een beurs in Bordeaux geweest en neemt ’s avonds haar intrek in een hotel in Parijs. De volgende dag, de 18de november, bezoekt ze vrienden en belt ze ’s avonds Thomas. Die vertelt hoe zijn werkdag is verlopen. Hij heeft zijn gebruikelijke patroon gevolgd en een stapel brieven en pakketten gepost. De volgende dag is het weer 18 november.

Tara wil niets liever dan ontsnappen en de volgende dag, de 19de november, meemaken, maar tot haar frustratie lukt dat niet. Elke dag is nieuw, maar in zekere zin ook hetzelfde. Terwijl Tara’s tijd doortikt en zij zich daarvan bewust is, ervaart Thomas iedere 18de november als de eerste keer.

Feitelijk gebeurt er niet veel bijzonders in de roman van Balle en toch wil de lezer maar één ding: verder lezen om te ontrafelen wat er precies aan de hand is. De herhaling van zetten verveelt geen moment, maar maakt het raadsel alleen maar groter: hoe werkt het fenomeen tijd precies? Tijd is een van de grote mysteries in de wetenschap, waarop natuurkundigen, filosofen en geriaters het definitieve antwoord nog altijd niet kennen.

De gevangenschap van Thomas in de tijd roept associaties op met dementie: van het ene op het andere moment is zijn leven blijven steken op de 18de november; zijn geheugen is plotseling gewist en keert niet terug. Hij is onderworpen aan de wetten van de vergetelheid en zit gevangen in de eeuwigheid, terwijl zij langzaam maar zeker op weg is naar haar graf.

Het concept is al eerder beproefd in de film Groundhog Day, waarin een weerman in een tijdlus belandt. De vondst van Balle is dus niet origineel, maar ze maakt er doeltreffend gebruik van: de beschrijving van alledaagse handelingen (het bakken van spiegeleieren, het maken van een wandeling, terugkerende huiselijke geluiden) wordt afgewisseld met intrigerende reflecties op het verstrijken van de tijd. De roman krijgt daardoor een wijsgerig karakter en bevat boeiende bespiegelingen over de tijdsbeleving van de mens.

Samen ondernemen de echtelieden allerlei pogingen om greep te krijgen op de situatie. Ze ontwerpen de meest gedetailleerde schema’s, tekenen grafieken en bouwen systemen. De woonkamer is een controlekamer geworden: ‘Het vloerkleed met de zwart-witte patronen werd de ontmoetingsplaats voor onze briefings en bevindingen.’ Ze ontdekken regelmatigheden en afwijkingen. De tijd is stuk, maar het is niet duidelijk bij wie het defect ligt: ‘We overwogen of ik een reeks fictieve ervaringen genereerde, of dat er bij alle anderen een vorm van vergeten was opgetreden.’

Solvej Balle Beeld Sarah Hartvigsen Juncker

Steeds is er de hoop op een terugkeer van de voortschrijdende tijd, maar elke keer wordt deze tenietgedaan: ‘De hoop op een terugkeer van de voortschrijdende tijd is veranderd in een verrassing die zich midden in de nacht aandient. Een aanval in de rug, een sprankje hoop, en het volgende moment is het weer verdwenen.’

Tara ondergaat daardoor een rouwproces, want de verschillende tijdsbeleving creëert afstand tussen haar en haar man. Gevoelens van triestheid en flauwe opgewektheid wisselen elkaar af. Ze probeert steeds wanhopiger uit de tijd te breken in de hoop dat de 19de november echt aanbreekt. Of dat lukt? Sla de roman open, begin met lezen en ontdek het zelf. Solvej Balle schreef een fascinerende roman, die dankzij de originele, geometrische vorm blijft boeien. Gelet op het feit dat er vrijwel niets gebeurt, is dat echt razend knap.