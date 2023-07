‘Slim, slimmer, slimst’ is een nuchter en handzaam boekje over het nut en de nadelen van AI

‘AI is geen magie’, schrijft wetenschapsjournalist Bennie Mols in de inleiding van zijn handzame boek Slim, slimmer, slimst. Dat zet de toon. Het overzichtswerkje over kunstmatige intelligentie (AI) is op een aangename manier nuchter. Dat is hard nodig, want de onheilszwangere en door sciencefictionfilms geïnspireerde berichten over het Einde van de Mensheid als gevolg van op hol geslagen AI zetten de laatste tijd de toon. Mols snapt dat wel, want het leidt tot dramatische headlines. Maar hij zoekt het (terecht) in een andere hoek en belicht juist de samenwerking tussen mens en AI. Als dat op een verantwoorde manier gebeurt, kan het tot veelbelovende ontwikkelingen leiden in de wetenschap, medische zorg of creatieve industrie.

Voordat hij zover is, legt Mols in heldere taal uit hoe AI precies werkt, hoe het zich onderscheidt van het menselijke verstand, waarin het uitblinkt en wat juist de beperkingen zijn. De journalist schrijft al lang over AI, wat zich vertaalt in een soepel lezend verhaal. Dat is knap, gezien de technische aard van het onderwerp.

Natuurlijk ontkomt ook Mols er niet aan om invloedrijke denkers als Ray Kurzweil te noemen, die in 2005 voorspelde dat de mens rond 2045 compleet door AI zal zijn overvleugeld. Naast Kurzweil steekt Mols wat saai af, maar daar is het hem ook om te doen: ‘AI-systemen moeten gewoon slimme, nuttige assistenten zijn die bepaalde problemen beter en sneller oplossen dan mensen dat kunnen.’ Laat 2045 maar komen.

Bennie Mols: Slim, slimmer, slimst. New Scientist; 108 pagina’s; € 9,99 (na 31 augustus € 11,99).