Slechts één dichtbundel in de Bestseller 60, die van Remco Campert

De VSB-poëzieprijs is dood, leve de prijs formerly known as VSB-poëzieprijs! Naar een nieuwe naam wordt nog gezocht, maar sponsors zijn al gevonden. En om dat te vieren staat er maar liefst één dichtbundel in de CPNB Bestseller 60: Open ogen van Remco Campert, die zich op zijn oude dag waagt aan geëngageerde poëzie (de in Lange armen verzamelde politiegedichten van Dichteres des Vaderlands Ester Naomi Perquin zijn na een week alweer verdwenen uit de lijst).



Want van de jongere generatie dichters valt niet veel te verwachten, als we mopperende mannen van middelbare tot bejaarde leeftijd moeten geloven: Kees 't Hart sprak in deze krant van 'een ernstige crisis' in de Nederlandstalige poëzie, Arjen Duinker wenste dat 'al dat zwakke spul de prullenmand in gaat' en Huub Beurskens uitte bedenkingen bij het nomineren van jonge debutanten. Obe Alkema liet in NRC weinig heel van de VSB-genomineerden, maar dat is zelf een jonge dichter.