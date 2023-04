Sipko Melissen schreef een idyllische roman om fijn bij weg te suffen ★★★☆☆

Sipko Melissen Beeld Tessa Posthuma de Boer

Arkadia is een streek in Griekenland die in gedichten, schilderijen en liederen wordt voorgesteld als een idyllische plek vol onschuld en naïviteit. Lieflijk en onbedorven. Zo is ook de roman Arkadia, de zevende van Sipko Melissen (1941), waarin te lezen valt over het onschuldige, naïeve, lieflijke en onbedorven jongetje Ko.

Het eerste van drie delen speelt in de jaren zeventig. Ko is 25 en komt gebruind en gelukkig terug van een vakantie met zijn geliefde Bor, die vervolgens aan de familie wordt voorgesteld. Bor wordt direct opgenomen in het grote, gezellige gezin en Ko beleeft zo’n beetje de fijnste coming-out die je je kunt voorstellen; een kalm, liefdevol gesprek met zijn vader, die volstrekt zonder oordeel is. En moeder? ‘Moeder houdt heel veel van je. Van Bor zal ze ook gaan houden.’

Over de auteur

Bo van Houwelingen is sinds 2015 literair recensent voor de Volkskrant. Ze schrijft met name over nieuwe Nederlandse fictie.

Het tweede deel – jaren vijftig – beschrijft een lange zomer waarin de 13-jarige Ko met zijn vele broers en zussen op een paradijselijk landgoed verblijft. Moeder zit altijd klaar met versgebakken koekjes, vader rookt ontspannen een sigaartje. Lezen, wandelen, zwemmen, rijpe tomaten plukken in de moestuin, eten op het gazon, lummelen, schaken in de schaduw onder de eikenboom, een dagje naar de markt, paddestoelen zoeken en dagdromen in het zonnetje – het is idylle tot en met. Ko raakt bevriend met een gitaar spelende jongen, heeft een licht-erotische ervaring in een tent en wordt verliefd op Koen. Allemaal even heerlijk.

Lief, zacht en braaf

In het derde en kortste deel worden herinneringen opgehaald aan jeugdvriendje Titus. Het dorp loopt uit voor een bijzonder bezoek van Eleanor Roosevelt, maar de jongetjes gaan samen zwemmen, want: ‘Wij zijn acht jaar en de wereldgeschiedenis zegt ons niet zoveel.’ Bijna wordt Ko meegesleurd door de stroming van de zee, maar we weten allang dat het toch wel goed afloopt.

Je treft het zelden: een roman zonder conflict, zonder drama, zonder pijn of moeite. Maar Arkadia is er een. Werkelijk alles is lief, zacht en braaf. ‘Ons gezelschap staat rond de picknicktafel, waarop de versnaperingen zijn uitgestald die mijn vader en oom A.T. in de rugzak hebben meegenomen.’ ‘We hadden veel over de markt gehoord en vinden het bezoek echt een uitje.’ ‘De twee allerkleinsten mogen met de moeders mee op de fiets, de anderen zullen welgemoed de terugtocht te voet aanvaarden.’ ‘Nadat mijn vader de broodmaaltijd met gebed heeft afgesloten ontstaat er de gebruikelijke gezellige chaos.’ En zo gaat het maar door.

Niet vervelend

Jawel, Ko is best een beetje in de war van zijn homoseksuele gevoelens, maar echt moeilijk heeft hij het geen moment. En op de achtergrond sluimert nog de oorlog, maar daarvan zijn vooral de spannende verhalen overgebleven. Ergens is al die vanille wel fijn. Waarom zouden literaire personages altijd geplaagd moeten worden door eenzaamheid, afwijzing en traumatische ervaringen? Waarom kan het niet gewoon een keertje allemaal goed gaan? Tja, omdat het op die manier ook saai wordt, natuurlijk. Als er geen moeilijkheid te overwinnen valt, valt er ook geen voldoening te behalen, niet voor de hoofdpersoon en niet voor de lezer.

Toch is Arkadia niet vervelend om te lezen. Als íéts zich goed laat romantiseren, zijn het de lange zomers van vroeger wel – de bereidheid om daarin mee te gaan is groot, ook dankzij de sfeervolle zinnen van Melissen, waarmee hij de lezer verleidt zijn paradijselijke wereldje te betreden. En zodra je doorkrijgt dat het niet zijn bedoeling is je er ook weer uit te schoppen, kun je je overgeven aan de zomerse zorgeloosheid. Zo is Arkadia een roman waar je langzaam steeds verder bij wegsuft, zoals op een lome zomerdag waar maar geen eind aan komt – een beetje slaapverwekkend, maar ook heel idyllisch.

Sipko Melissen: Arkadia. Van Oorschot; 224 pagina’s; € 22,50.