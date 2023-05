Simone Weils pleidooi tegen politieke partijen is na tachtig jaar vertaald, met een kritische repliek van Alicja Gescinska ★★★☆☆

Simone Weil Beeld Getty

Politiek zonder partijen. Het zou een prima titel zijn voor een pamflet in verkiezingstijd. Als de weilanden worden gevuld met nieuwe beloften, de bedrieglijk simpele slogans hun werk moeten doen en de tegenstellingen worden uitvergroot om ze na de stembusgang weer snel te laten slinken – dat is het moment om van partijen af te willen. Weg met die collectieve schijn van eenvoudige oplossingen voor lastige kwesties, laat de mensen vooral zelf zeggen wat er moet gebeuren. Voormalig D66-senator Jan Vis vatte de nationale vermoeidheid al eens bondig samen: ‘Partijen zijn oude olifanten op weg naar hun laatste rustplaats.’

Simone Weil gaat een paar stappen verder. Wat zij zegt over partijen? ‘Indien men het organiseren van het publieke leven aan de duivel zou toevertrouwen, hij zou niets kunnen bedenken dat ingenieuzer is.’ Toch is deze uitgave geen pamflet, maar een ontbrekend stukje in de puzzel van Simone Weil, een Frans-Joodse filosoof die in 1943 stierf aan tbc, 34 jaar oud. Haar oeuvre is klein en verbrokkeld. Een paar boeken, de meeste na haar dood samengesteld, en een bundel brieven.

Over de auteur

Ariejan Korteweg schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant. Hij bespreekt – overwegend Franse – fictie en non-fictie.

Het volstond om haar naam te vestigen. Albert Camus had grote waardering voor haar, net als T.S. Eliot en Simone de Beauvoir. En nu, tachtig jaar nadat ze de tekst heeft geschreven, is haar Note sur la suppression générale des partis politiques vertaald. Weil wilde niet zomaar dat partijen zouden verdwijnen. Nee, ze moesten worden afgeschaft; van hogerhand of van onderaf, dat was van later zorg. Waarmee meteen een zwakte in haar betoog zichtbaar wordt. Als er geen partijen meer zijn, waaraan ontleent het gezag dan zijn legitimatie?

In de marge

Bij Simone Weil is verwarring niet ver weg. Om te beginnen is er haar veel beroemdere bijna-naamgenoot Simone Veil, voormalig minister en voorzitter van het Europees Parlement. Bij haar dood in 2017 was het president Macron die sprak, ze werd aanbeden door de Franse politieke kaste. Dat kun je van Weil moeilijk beweren. Ze heeft haar leven juist in de marge verkeerd. Een marge die ze vaak uit vrije wil opzocht.

Het initiatief voor de vertaling werd genomen door de Vlaamse filosoof Alicja Gescinska, die een inleiding schreef over het leven en werk van Weil, en de tekst ook van een – verrassend kritische – repliek voorzag. Ze beschrijft Weil als een meisje uit de betere Parijse kringen, dat zich na haar studie zo aangetrokken voelde tot de linkse vakbeweging dat ze alles in het werk stelde om zelf arbeider te worden. Haar spirituele thuis vond de van huis uit joodse Weil bij de katholieke kerk. Ze was een overtuigd pacifist, maar wilde vechten in de Spaanse Burgeroorlog en later tegen de Duitsers. Een vat vol tegenstrijdigheden, maar met een radicale hang naar het goede. In een van haar brieven schrijft ze dat ze zich alleen kan bevrijden van haar obsessie met het lijden ‘door mezelf bloot te stellen aan een stevige portie gevaar en ontbering’.

Alicja Gescinska Beeld Stephan Vanfleteren

Afkeer van collectieve passie

Dat ze zich zo scherp uitspreekt tegen politieke partijen, is vanuit een diepe afkeer van collectieve passie, ongetwijfeld ingegeven door de omstandigheden, al valt de naam Hitler maar één keer in haar tekst en wordt Stalin helemaal niet genoemd. Het volk wordt telkens weer gedwongen een keuze te maken tussen personen, schrijft ze, of nog erger: tussen onverantwoordelijke groeperingen. Dat alles wordt bevorderd door partijen, die geen ander doel hebben dan die collectieve passie op te stuwen en zelf zo groot mogelijk te worden. ‘Het is onvermijdelijk dat een partij haar eigen doel op zich wordt’, is haar conclusie. Partijen vervangen het denken, ze vormen ‘een bijna zuiver kwaad’.

Dat Weil geen begin van een antwoord geeft op de vraag hoe zo’n samenleving zonder partijen eruit zou moeten zien, noemt Gescinska in haar repliek de grootste lacune. Ze haalt de filosoof Hannah Arendt erbij om Weil meer reliëf te geven. Die zag de mens weliswaar als ‘politiek dier’, maar waarschuwde ook voor het gevaar van conformisme. Als het politieke debat zich in een ongezond klimaat afspeelt, zal dat de gezondheid van de democratie aantasten. Partijen kunnen een kuddementaliteit bevorderen en zo het individuele denken in de kiem smoren – dat is de kritiek die Weil en Arendt delen. Een kritiek die tachtig jaar later onverminderd actueel is.

Simone Weil en Alicja Gescinska: Politiek zonder partijen. Davidsfonds Uitgeverij; 95 pagina’s; € 14,99.