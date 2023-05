Simone van der Vlugt brengt een ode aan Alkmaar en geeft het verleden extra reliëf

Op 8 oktober 1573 boekten de Alkmaarders een klinkende overwinning op de Spanjaarden. Vrouwen vochten dapper mee door kokend water, brandende hoepels en kalkwater naar de vijandige soldaten te gooien. ‘Van Alkmaar, de Victorie’, klonk het in een 19de-eeuws overwinningslied. De triomf wordt vandaag de dag nog altijd groots gevierd in de stad.

In De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving duikt Simone van der Vlugt in de rijke geschiedenis van dit gebied. Ze wisselt informatieve hoofdstukken af met fictionele gedeelten waarin de lotgevallen van de invloedrijke familie Van Foreest centraal staan. Die hybride vorm werkt verrassend goed: de geschiedenis krijgt daardoor extra reliëf. Het biedt bovendien de mogelijkheid om de levens van de doorgaans onderbelichte vrouwen in de schijnwerpers te plaatsen.

Veel van wat Van der Vlugt beschrijft is onder historici al bekend, maar ze weet deze kennis op een aantrekkelijke manier te presenteren. Van geloofsvervolgingen tot aderlatingen, van watergeuzen tot de ijzeren hertog Alva: alles komt voorbij. Het verhaal over Cornelis Drebbel, die als eerste een onderzeeër uitvond, springt eruit. Deze publieksvriendelijke ode aan Alkmaar is bovendien fraai geïllustreerd.

Simone van der Vlugt: De stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving. Prometheus; 272 pagina’s; € 25.