Simon Schama laat zien dat vaccinaties altijd een bron van controverse zijn geweest ★★★★☆

Tijdens covid bleken vaccinatieprogramma’s de grote onthullers van fundamentele tegenstrijdigheden waarmee democratische samenlevingen worstelen. Om te beginnen: de strijdigheid tussen volksgezondheid en vrijheid, en het conflict tussen elitair paternalisme en anti-intellectueel populisme. Het hiërarchische waardensysteem van de wetenschap (iets is waar of niet, en dat wordt bepaald door deskundigen) botste met kracht op het democratische waardensysteem (ieders waarheid is evenveel waard).

De Britse historicus Simon Schama laat in zijn meeslepende boek In gezonde staat zien dat vaccinatie, vanaf haar ontstaan in de 18de eeuw, altijd dergelijke controverses heeft opgeroepen. Hij vertelt die geschiedenis door een aantal kleurrijke sleutelfiguren met geweldige vertellende vermogens tot leven te wekken, waarbij hij zijn historische keuzes regelmatig laat afhangen van zijn eigen opgebouwde historische kennis en geestdrift. Er is dus veel aandacht voor de Franse Verlichting, voor het jodendom en voor de geschiedenis van de menselijke omgang met de natuur – onderwerpen waarmee hij zich al tientallen jaren heeft beziggehouden.

De ondertitel, Hoe pandemieën en vaccins de geschiedenis hebben bepaald, blijkt wel ver opgerekt: dit is een geschiedenis van vaccinaties en niet van pandemieën en concentreert zich sterk op de 19de eeuw, en dat allemaal met een sterke Schama-twist. Bij Schama is de historicus in de eerste plaats een dramaturg, een poppenspeler met feiten.

Over de auteur

Sjeng Scheijen is boekenrecensent voor de Volkskrant. Hij is slavist en schreef onder meer de biografieën Sergej Diaghilev – Een leven voor de kunst en Gelukskind – Het leven van Hans van Manen.

Maar die beperkingen zijn geen tekortkomingen, want Schama beschrijft deze geschiedenis met drive en plezier en met oog voor het historische detail. Hij treedt sterk op de voorgrond en laat duidelijk zijn persoonlijke, soms moralistische licht op de geschiedenis schijnen, maar hij is daarin ook transparant. Anders dan veel academische historici verbergt Schama zijn subjectiviteit niet achter een muur van objectiverend jargon.

Schama beschrijft bijvoorbeeld de rol die Voltaire speelde in de ontwikkeling van de eerste ideeën over vaccinatie (ja, ook op dit gebied was de grote vrijdenker een voorloper!) en beschrijft met onverhuld plezier de rol die de flamboyante, tegendraadse schrijfster lady Montagu, een telg uit een van Engelands deftigste geslachten, speelde in de verspreiding van kennis over vaccinatie tegen pokken in het Britse Rijk.

Centraal staat de uitzonderlijke levensgeschiedenis van Waldemar Haffkin, een Joods-Russische, in Oekraïne geboren wetenschapper en activist, die met ongehoorde persoonlijke inzet vaccins probeert te ontwikkelen en campagnes opzet om zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Zo wordt hij uiteindelijk verantwoordelijk voor een groots opgezette vaccinatiecampagne in gekoloniseerd India, waar hij tienduizenden mensen het leven redt van de pest door ze te prikken met zijn zelfontwikkelde vaccin.

Weerstand tegen vaccinaties

Schama maakt duidelijk dat de weerstand tegen vaccinaties vanaf het allereerste begin gedreven werd door terugkerende factoren: het tegenintuïtieve idee dat je je kunt beschermen tegen een vreselijke ziekte door jezelf vooraf te besmetten met die ziekte. En de niet-aflatende weerstand die georganiseerde religies tonen tegen vaccinatie.

Bijna alle grote godsdiensten – de islam, het christendom en het hindoeïsme – keerden zich vrijwel onmiddellijk tegen de vaccinatiepraktijk. Die wordt in het begin van de 18de eeuw min of meer per toeval ontdekt door genoemde lady Montagu bij de Tsjerkessen, een volk dat een deel van de noordelijke Kaukasus bewoonde, aan de uiteinden van het toenmalige Ottomaanse Rijk, tegenwoordig deel van de Russische Federatie. De Tsjerkessen waren toen nog niet geïslamiseerd.

Ambitieuze moeders hadden daar de gewoonte om bij hun dochters een sneetje in de arm te maken waar ze het pus van een pokkenslachtoffer inbrachten, waardoor hun dochters slechts een milde variant van de pokken kregen, gevrijwaard bleven van het gevreesde pokdalige gezicht en zo meer kans maakten om opgenomen te worden in de harem van een rijk man. Dit is op zichzelf al een bijzonder verhaal. De vaccinatiepraktijk ontstond niet om levens te redden maar om seksuele begeerlijkheid te garanderen. Ik sluit niet uit dat de Tsjerkessen de aard van het menselijk bestaan beter begrepen dan wij. Hoe dan ook, deze praktijk stierf uit, zo vlug als de Tsjerkessen tot de islam werden bekeerd. Toen Montagu de praktijken van de Tsjerkessen wilde verplaatsen naar Engeland, waren het de Anglicaanse priesters die zich tegen het vaccineren keerden.

Schama maakt weinig woorden vuil aan de aard van de religieuze bezwaren tegen vaccinatie (alleen God mag beslissen over leven en dood), ongetwijfeld vanwege het ostentatief onwetenschappelijke van die bezwaren. Dat is jammer, want bij nader inzien blijken zij niet alleen tegenstrijdig met de wetenschap, maar ook met de eigen religieuze praktijk. Als die logica zou gelden, zou natuurlijk iedere vorm van medisch ingrijpen problematisch zijn vanuit een religieus perspectief, maar dat is niet zo. Religies wijzen de medische zorg helemaal niet af, maar hebben van oudsher juist een grote rol gespeeld in de ontwikkeling ervan. Waarom dan toch die afkeer van vaccinaties?

Op een goed moment geeft Schama een aanwijzing als hij zegt dat de brahmanen, hindoepriesters, die niet principieel tegen vaccinatie waren, zich verzetten tegen het Britse pestvaccin omdat de Britten ook de lagere kasten vaccineerden, iets wat zijzelf weigerden. Dan wordt ineens duidelijk dat het religieuze verzet ontstond omdat overheden zich door het vaccinatieproject begaven op terreinen die vanouds toebehoorden aan religies, waardoor hun machtspositie bedreigd werd. De redenen van het religieuze verzet tegen vaccinatie waren politiek, niet theologisch.

Brits imperialisme

Overigens merkt Schama verschillende keren op dat ook de Britse overheid vooral gedreven werd door politieke motieven bij het opzetten van de vaccinatiecampagnes in India. Toen daar aan het eind van de 19de eeuw pestepidemieën uitbarstten, moest de Britse overheid laten zien dat het wonder van de moderniteit dat de Britten brachten voordelig was voor alle Indiërs. Voor pragmatiek schaamden ze zich niet. Om op alles voorbereid te zijn, werden soldaten als eersten gevaccineerd.

Schama maakt door het hele boek zijn hartgrondige weerzin over de verschrikkingen van het Britse imperialisme meer dan duidelijk. Maar bijna tegen zijn zin kan hij niet ontkennen dat de door hem zo geroemde helden van de vaccinatie zelf ook deel waren van het imperialistische project. Juist omdat hij die tegenstellingen niet verhult, is dit zo’n goed boek. Schama laat zien dat ieder fenomeen in de geschiedenis, zelfs iets dat overduidelijk zo veel goeds heeft gebracht als vaccinaties, zijn eigen morele schaduwkanten heeft. Wie morele zuiverheid nastreeft, zal nooit iets goeds verrichten.

Simon Schama: In gezonde staat – Hoe pandemieën en vaccins de geschiedenis hebben bepaald. Uit het Engels vertaald door Karina van Santen en Bart Gravendaal. Atlas Contact; 448 pagina’s; € 34,99.