Simon Schama duikt in de medische geschiedenis, en dat belooft wat

Simon Schama Beeld Getty

Een nieuw boek van Simon Schama is per definitie iets om naar uit te zien, want deze Britse historicus staat erom bekend de grote greep niet te schuwen. Hij heeft indrukwekkende overzichtswerken over de geschiedenis van de Joden, het Britse Rijk, Amerika en de Franse Revolutie geschreven. Hij heeft ook speciale belangstelling voor de Nederlandse geschiedenis, getuige zijn biografie van Rembrandt. Zijn cultuurgeschiedenissen van Nederland, Overvloed en onbehagen en Patriotten en bevrijders, zijn alweer dertig jaar oud, maar worden nog altijd veel geraadpleegd en gelezen. Verschillende van zijn werken, waaronder De geschiedenis van de Joden, zijn bewerkt tot BBC-documentaire.

Dit keer duikt Schama in de geschiedenis van de medische wetenschap. Hij richt zich op de 19de eeuw, toen cholera en builenpest dood en verderf in overbevolkte steden zaaiden. Artsen zochten intussen koortsachtig naar vaccins, onder wie de arts-onderzoeker Waldemar Haffkine. Hij werkte in een tijd dat opkomend nationalisme en internationale politieke spanningen zijn werk als wetenschapper praktisch onmogelijk maakten. Hij was verbonden aan het zoölogisch museum in Odesa (toen behorend tot het Russische rijk, nu Oekraïne), maar moest als Jood gedwongen ontslag nemen. Hij zette zijn werk voort in Parijs, waar hij grote wetenschappelijke ontdekkingen deed. In 1892 nam hij zichzelf als eerste proefpersoon bij het testen van een vaccin tegen cholera. Hij deed hetzelfde in 1897, nu om een vaccin tegen builenpest uit te proberen.

De ingrediënten voor een spannende en heroïsche vertelling liggen klaar: een bedreigde wetenschapper probeert naarstig een vaccin te vinden, overwint allerlei politieke en maatschappelijke hobbels en redt daarmee het leven van duizenden mensen. Ik ben benieuwd in hoeverre Schama de lijnen naar de hedendaagse coronapandemie doortrekt: is dit zomaar een historisch verhaal of gebruikt hij de geschiedenis om lessen uit te trekken? De tekst op de achterflap doet het laatste vermoeden: ‘Geraffineerd laat Schama zien hoe de pandemiebestrijding verstrengeld raakte met nationalisme en politiek, hoe goedwillende wetenschappers afhankelijk waren van de grillen van politici, en hoe zo de loop van de natuurlijke én menselijke geschiedenis werd bepaald.’ Dat klinkt als een allegorie op deze tijd. Ik kan niet wachten.

Simon Schama: In gezonde staat – Hoe pandemieën en vaccins de geschiedenis hebben bepaald. Uit het Engels vertaald door Karina van Santen en Bart Gravendaal. Verschijnt komende zomer bij Atlas Contact.

Beeld Atlas Contact