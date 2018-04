Signalementen: Dembrandt, Reizen volgens Hannema en de Franse Zonnekoning

'In Amerika gedijt groot geluk, maar snijden de pijn en het gewroet nog dieper', schrijft Björn Soenens, de Belgische VRT-correspondent in de VS, in Dagen zonder Trump. Daarin probeert hij wat langzamer te lopen dan de dagelijkse nieuwscyclus, die iedere VS-correspondent dreigt te reduceren tot een watcher van de ingewanden van de 'vastgoedkeizer-president'. Zo bericht hij over de armoedzaaier Michael, die zes tanden gratis laat trekken door een soort Artsen zonder Grenzen-organisatie. Met liefde voor het land schetst Soenens hoe het de onderkant van de samenleving onder Trump vergaat. 'Voor de helft van de Amerikanen betekent Amerika: leven in een halflege straat, waar om de tien huizen er een is dichtgetimmerd.'