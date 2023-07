Schrijver Nino Haratischwili: ‘Soms hebben we behoefte aan pijn, dan moet je de vinger in de wond steken’

Vrienden die hulp bieden zijn belangrijk, zegt schrijver Nino Haratischwili in deze serie over troost en hoe je die in literatuur kunt vinden. Maar nog belangrijker zijn de weinige mensen met wie je vreugde kunt delen.

Schrijver en theatermaker Nino Haratischwili, die al twintig jaar in Duitsland woont en werkt, gaat deze zomer hoogstwaarschijnlijk met haar dochters naar haar geboorteland Georgië om vakantie te vieren langs de kust van de Zwarte Zee. ‘Ik heb warme herinneringen aan de heerlijke bloedhete Georgische zomers.’

Is de zomer voor u een periode van bezinning?

‘Elke zomer is anders. Soms is het tijd om na te denken en soms is het tijd om te ontspannen. Sinds ik kinderen heb, twee dochters van 4 en 6 jaar, is het ook een tijd om met familie door te brengen.’

Haratischwili, net 40 jaar oud, is een grote naam in de Duitstalige wereld. Naast romancier is ze toneelschrijver en regisseur. In Nederland werd ze in 2017 bekend met Het achtste leven (voor Brilka), een dikke pil van meer dan 1.200 bladzijden waarin ze aan de hand van een fictieve familie – vol eigenzinnige vrouwen – beschrijft hoe Georgië in de 20ste eeuw gebukt ging onder de Sovjetterreur. Het werd een internationale bestseller, alleen al in Nederland zijn er meer dan 90 duizend exemplaren van verkocht.

De kat en de generaal, het daaropvolgende boek, verhaalt over de Tsjetsjeense oorlogen, en stond op de shortlist van de Deutscher Buchpreis. Haar meest recente roman, Het schaarse licht, in 2022 in Nederland verschenen, gaat over vier vriendinnen en speelt zich af tegen de achtergrond van de chaotische, anarchistische en gewelddadige jaren tachtig en negentig in Georgië. Je zou kunnen zeggen dat Het schaarse licht een deel van haar eigen geschiedenis vertelt: als jong meisje zag Haratischwili hoe haar geboorteland instortte na de val van de Sovjet-Unie.

Over de auteur

Laura de Jong is boekenredacteur bij de Volkskrant. Ze interviewt Nederlandse en internationale schrijvers over hun nieuwste werk, zowel fictie als non-fictie.

Wat is uw eerste herinnering aan troost?

‘Ik groeide op in Tbilisi in moeilijke tijden voor het land. Toen de Sovjet-Unie viel, ontstond er enorme chaos en dat ging tien jaar door. Er was geen structuur, geen systeem meer. Daarvoor in de plaats kwamen criminaliteit, armoede, geweld, economische crisis en oorlogen in onder meer Abchazië en Zuid-Ossetië. Het land werd overspoeld met heroïne uit Afghanistan en er ontstonden bendes.

‘Ik was een klein meisje ten tijde van de perestrojka van Gorbatsjov, in eerste instantie wist ik niet wat er gaande was. Maar voor mijn ouders en grootouders was het verschrikkelijk. Hun wereld stortte in: er was geen werk, geen geld en geen perspectief. Ze moesten nieuwe manieren vinden om te overleven. In mijn tienerjaren zag ik steeds beter wat er speelde.

‘Een grote troost voor mij in die tijd, en ik ben blij dat ik dat vrij vroeg in mijn leven heb ontdekt, was kunst. Ik was 14, 15 jaar oud toen we op school een theatergroep oprichtten. Ik schreef en ensceneerde de stukken. Er was geen elektriciteit, dus we repeteerden bij kaarslicht. Het schooltheater voelde als een schuilplaats, het gaf me troost, want het gaf me perspectief. Vanaf dat moment was het me duidelijk dat ik de richting van theater en schrijven op wilde gaan, ook al zei iedereen dat het moeilijk zou worden. Het was iets wat ik als vanzelfsprekend deed, net als eten of drinken. Ik kon in mijn verbeelding een parallelle werkelijkheid creëren. En ik was moedig genoeg mijn teksten via het toneel met andere mensen te delen, ik was zelfverzekerd. Ik weet niet waarom, nu zou ik veel meer twijfelen.’

Troost in de zomer Deze zomer spreekt Laura de Jong met schrijvers over troost – en ook een beetje over schoonheid, al was het maar om de dit jaar overleden journalist Wim Kayzer te eren die over schoonheid en troost voor de VPRO zoveel mooie interviews maakte. Vandaag Nino Haratischwili (1983) die in de Georgische hoofdstad Tbilisi werd geboren. Als student vertrok ze naar Duitsland. Haar roman Het achtste leven (voor Brilka) werd dit jaar door lezerscommunity Hebban uitgeroepen tot het mooiste boek aller tijden. Naast romans schrijft Haratischwili toneelstukken. Vorige week sprak Laura de Jong met Doireann Ní Ghríofa. De komende weken volgen Thé Tjong-Khing, Israel van Dorsten, Maxim Osipov en Wouter Kusters.

Zit de liefde voor kunst in uw familie?

‘Bij mijn ouders niet. Maar mijn grootmoeder was wiskundige, zij hield van lezen en literatuur. Ze had veel invloed op mij. Mijn ouders waren jong toen ze mij kregen, 20 jaar, ik zag mijn grootmoeder meer als autoriteit.’

Troost literatuur?

‘Ja, boeken kunnen je op het juiste moment vinden, of andersom. Voor elke situatie in het leven is er een boek. Boeken kunnen je troosten, ze kunnen je iets geven wat je zoekt. Het belangrijkste is dat je verschillende werelden kunt ontdekken en dat je je daarbij betrokken voelt. Je bent ergens anders en je wordt deel van die andere wereld. Het maakt dan niet uit of je in Tokio, Amsterdam of Berlijn woont, we zijn allemaal mensen en hebben dezelfde problemen, pijn, vreugde enzovoort. Ja, ik ben ervan overtuigd dat boeken troost kunnen bieden, zelfs oplossingen en misschien aanwijzingen.’

Heeft u een voorbeeld?

‘De boeken die mij troost geven, zijn niet de boeken met een gelukkig einde. Integendeel. Liefdesleven, de roman van de Israëlische schrijfster Zeruya Shalev, is een voorbeeld van een boek dat precies op het goede moment op mijn pad kwam. Mijn relatie was net uit, ik was verdrietig en ik ging naar een boekwinkel. Ik werd aangetrokken door het omslag van een vrouw met lang haar, terwijl ik normaal gesproken geen visueel type ben, ik moet altijd eerst lezen waar het verhaal over gaat.

‘Maar deze keer niet. Ik pakte het op, betaalde en liep de boekhandel uit. De hele roman lang had ik het gevoel dat ze het over mij en mijn problemen had. Het is een heel ander verhaal dan het mijne – Liefdesleven gaat over een jonge vrouw die verliefd wordt op een oudere man, over liefde, verlies en opgroeien. Maar toch voelde ik na het lezen een grote opluchting en voelde ik me minder alleen met mijn problemen. Precies dát kunnen boeken doen.’

Heeft u het nog weleens herlezen? En ervoer u het toen ook zo?

‘Ja. Ik herlees zelden iets, maar dit boek vormde daarop een uitzondering. Ik vind het nog steeds schitterend. Toch heeft het niet dezelfde emotionele impact meer op mij, omdat ik nu in een andere situatie zit. Maar op dat moment was het: o mijn god, dit ben ik. Ze spreekt alles uit wat ik voel.’

In hoeverre draagt taalgebruik daaraan bij?

‘Het is de combinatie van vorm en inhoud. Als je niet de juiste taal gebruikt, kun je mensen niet bereiken. Soms lees je een goed verhaal, maar kun je niet overweg met de taal, de structuur of de vorm. Het moet een combinatie zijn. Dit punt interesseert me, omdat ik graag poëzie lees, maar zelf niet dicht. Als ik aan het schrijven ben, probeer ik me voor te stellen hoe ik prozaïsche taal kan omvormen tot poëtische. Literatuur is meer dan de taal van het dagelijks leven. Liefdesleven is een goed voorbeeld daarvan. Het is een tour de force, er gebeurt van alles en de taal geeft het ritme.’

Wat was de laatste keer dat u troost nodig had?

‘Toen de oorlog tegen Oekraïne begon, de eerste weken en maanden, praatte ik veel met vrienden over wat er gebeurde, we huilden en deelden onze emoties. In Georgië is iedereen bang: wie zal de volgende zijn? 20 procent van Georgië wordt door Rusland bezet en we herinneren ons allemaal nog de laatste oorlog tegen Rusland in 2008.

‘Soms kan praten met vreemden ook troostrijk zijn. Soms weten we niet eens wanneer we troost nodig hebben. Zelfs in vreugdevolle situaties kun je troost nodig hebben. Zo dacht ik vroeger altijd dat mijn belangrijkste vrienden degenen waren die er voor me waren als ik hulp nodig had of als ik me slecht voelde. Maar inmiddels weet ik zeker dat het tegenovergestelde het geval is. Er zijn maar weinig mensen met wie je vreugde kunt delen. Dat is het moeilijkste wat er is. Als iemand verdrietig en depressief is, is het makkelijk om iemand te troosten – je voelt je beter als je iemand kunt helpen, soms kan daar ook een egoïstische motivatie achter zitten. Maar als je gelukkig bent en iemand kan die vreugde en dat geluk met je delen, zonder afgunst of ruzie, zonder jaloezie, waardeer ik dat meer. Ik heb helaas een aantal keer ontdekt dat er mensen in mijn leven waren die geluk niet met mij konden delen.’

Vanwege uw succes?

‘Mmm, nee, het gebeurde in verschillende situaties, niet alleen op het gebied van carrière.’

Zijn troost en schoonheid danspartners, zoals filosoof en literatuurcriticus George Steiner zei tegen VPRO-journalist Wim Kayzer?

‘Nee, ik denk niet dat dat automatisch zo is. Kunst bijvoorbeeld is niet altijd mooi. Soms hebben we behoefte aan lelijkheid en pijn. Soms moeten we onze vinger in de wond steken en kan dat troostend zijn. Soms moeten we lelijk of boos zijn en die negatieve gevoelens eruit laten komen. Dat is ook belangrijk. Want we zijn niet altijd aardig en mooi, beleefd of vol liefde. We zijn het allemaal.’

Uw boek Het schaarse licht gaat over de schoonheid van vriendschap, maar ook over het harde leven. Is dit een voorbeeld van je vinger in de wond steken?

‘Ja, in dit geval wel. Vriendschap is voor mij een van de dierbaarste dingen in het leven. Maar in de roman is de achtergrond van de vriendschap duister, hard en gewelddadig. Het was niet mijn doel om mijn vinger in de wond te steken, maar ik wilde het verhaal over die periode in Georgië vertellen. Dat was het uitgangspunt. De ellende niet noemen zou een leugen zijn. Voor Het schaarse licht hoefde ik niet, zoals bij Het achtste leven, veel onderzoek te doen. Ik putte uit mijn herinneringen. Maar ik heb wel altijd afstand nodig voordat ik met schrijven begin.’

Schrijft u daarom in het Duits? Dat is niet uw moedertaal.

‘Ja misschien wel, ik schrijf alleen in het Duits, ik kan je niet vertellen hoe het zou zijn als ik in het Georgisch zou schrijven. Het Duits heeft mij als het ware geadopteerd, het was niet zo gepland. Ik heb van mijn 12de tot mijn 14de in Duitsland gewoond. Nadat mijn vader was overleden moest mijn moeder vanwege de economische omstandigheden in Duitsland werken. Later ben ik voor mijn studie teruggekeerd naar Duitsland. In het Duits schrijven was geen bewuste keuze, maar het gaf me inderdaad de afstand die ik nodig had.’

U woont nu twintig jaar in Duitsland, is de omgang met emoties er anders dan in Georgië?

‘Ja, het is een totaal andere wereld. In Duitsland kunnen mensen hun emoties minder goed tonen. Dat betekent niet dat ze minder emotioneel zijn. Anders zouden ze mijn boeken niet kopen, haha! Veel vrienden vertellen me dat hun ouders hen nooit hebben geknuffeld of tegen ze hebben gezegd dat ze van ze houden. Ik ken zelfs mensen die hun familieleden alleen een hand geven. Dat zou in Georgië ondenkbaar zijn. Daar word je constant aangeraakt en hoor je dertig keer per dag ‘Ik hou van jou’. Daarmee wil ik niet zeggen dat het één beter is dan het andere. Soms is het waardevoller als je geen woorden nodig hebt. Of als iemand na tien jaar zegt dat hij van je houdt. Dan weet je dat het echt iets betekent.

‘Ook het omgaan met de dood is anders. In Georgië is het belangrijk naar begrafenissen te gaan en je medeleven te tonen. Ik woon nu de helft van mijn leven in Duitsland, maar ik ben nog nooit naar een begrafenis geweest. Het is vaak in besloten kring. Het is niet dat ik naar een begrafenis wíl, haha, maar het is vreemd voor mij dat ik nog nooit ben uitgenodigd.’

Waarom is schrijven voor u zo troostrijk?

‘Het zit in me. Ik heb er niets voor nodig, alleen papier, een pen en mijzelf. Ik heb geen kleuren nodig, zoals een schilder, of een instrument, zoals een musicus. Natuurlijk heb ik een rustige plek en concentratie nodig, maar in theorie kan ik het overal en altijd doen. Daarmee wil ik niet zeggen dat het altijd makkelijk of leuk is – soms is het een kwestie van discipline. Soms gaat het goed, soms moet je veel nadenken en is het vervelend, als je ergens in vastzit en je er geen oplossing voor kunt vinden. Soms heb je geen inspiratie. Maar het maakt uiteindelijk niet uit hoe ik me voel, ik kan het altijd doen. Het troost me dat niemand me dat kan afnemen.’

Welke voorwerpen zijn troostrijk voor u?

‘De deken die mijn grootmoeder heeft gemaakt. Mijn kinderen gebruiken die, en ik ook, als ik het koud heb. Maar ook de oude juwelen van mijn grootmoeder en overgrootmoeder. En ik houd van oude foto’s. Ik kijk er graag naar, ook al ken ik de familieleden die erop staan niet meer. Troostrijk zijn ook de schoentjes van mijn dochters. Iedere keer als ik de deur van mijn appartement opendoe en ik zie die schoentjes, ben ik geraakt en moet ik glimlachen.’

En welke bezigheden?

‘Wandelen, maar niet als het sneeuwt of regent. Ik vind het leuk te verdwalen in nieuwe steden door gewoon te gaan rondlopen en te zien waar ik uitkom. En zwemmen in de Middellandse Zee. De Noordzee is te koud voor mij. Ik haat kou. Ik vind het erger dan honger. Ik ben getraumatiseerd door de periode in mijn kindertijd toen het erg koud was en we geen verwarming hadden.’

Welke gedichten troosten u?

‘De gedichten van de Russische dichter Marina Tsvetajeva. Ze leefde in de eerste helft van de 20ste eeuw en pleegde zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941. Haar leven was tragisch, ze werd onderdrukt door het stalinistische regime. Ze vluchtte naar Europa maar keerde toch terug naar Rusland. Haar man en dochter werden gevangengezet en zij werd volledig uit de maatschappij gedrukt. Bijna elk gedicht van haar geeft kracht, in zo’n mooie taal en zo’n prachtige combinatie van woorden. Ze schreef naast gedichten ook veel brieven en essays.

‘Ik word altijd getroffen door haar woorden, zelfs door haar teksten over het dagelijks leven, zoals naar de markt gaan of iets banaals doen. Het is magisch. Want ik weet echt niet hoe ze dat doet. Ik lees haar in het Russisch. Ik behoor tot de laatste generatie Georgiërs die Russisch spreekt. De jongere generatie weigert om het nog te spreken, maar voor mij blijft Russisch een prachtige taal. Nee, we kunnen Tsjechov niet straffen vanwege Poetin. Dat is absurd.’