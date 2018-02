Schrijver Kluun neemt afscheid van pseudoniem en verhuist naar nieuwe uitgeverij

Schrijfblokkade

Samen met zijn andere boeken was Kluun goed voor tweeënhalf miljoen verkochte exemplaren. Maar de afgelopen jaren werd Van de Klundert - die met de nasleep van een echtscheiding en een schrijfblokkade kampte - vooral achterna gezeten door de uitgever om met nieuw werk te komen. Vorig jaar verscheen dan eindelijk met de nodige vertraging de roman DJ, over een Brabantse dj die wereldberoemd wordt en vervolgens ontspoort.



Volkskrant-recensent Arjan Peters was met één ster vernietigend in zijn oordeel over het boek en merkte op: 'Het is geen wet dat een boek over de leegte ook een leeg boek moet opleveren.' Ook Het Eeuwige Gezeik, een non-fictie boek over Nederlands voetbal, dat Van de Klundert vorig jaar samen met Ronald Giphart publiceerde, werd niet bepaald goed ontvangen. Sportjournalist en voormalig Studio Sport-presentator Mart Smeets typeerde het werk als 'het slechtste sportboek van 2017'.