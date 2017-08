Schots wantrouwen jegens de Britse kroon

De afkeer van de regering lijkt algemeen; weerzin tegen individuen, gebrek aan vertrouwen in het geheel

Weinig nieuws op het politieke vlak. De afkeer van de regering lijkt algemeen; weerzin tegen individuen, gebrek aan vertrouwen in het geheel. Geen wonder na de recente misslagen, de internationale spanningen en de onrust in eigen land.



De koningin van Spanje kan niet overweg met haar echtgenoot. De graaf van Praslin heeft zijn vrouw om het leven gebracht, op de meest barbaarse wijze. Hij was geen trouwe echtgenoot en was allerminst discreet in zijn affaires: als maîtresse koos hij de gouvernante van zijn kinderen. Wat zijn de Franse mores toch ontmoedigend. Onder onze eigen aristocraten is het overigens niet beter.



Onze jonge koningin (Victoria, red.) is in Laggan. Ze werd ontvangen door driehonderd hooglanders, onder leiding van Cluny. Waarom die de eerste viool moest spelen ontgaat me. MacIntosh leidde de mannen van Rothiemurchus. McAlpine had haar koninklijk kunnen ontvangen, vol trots op zijn geboortegrond.