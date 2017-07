Schokkend: Amerikaanse jongeren zoenen in het openbaar

Toch krijg ik de stellige indruk dat ze niet echt om elkaar geven of elkaar begeren

In de pauze en na afloop vonden we met moeite onze weg tussen de stelletjes die languit in het gras lagen, in de halve duisternis. Alsof we in Frankrijk waren. Wat is het leven veranderd, sinds we hier aankwamen! Tegenwoordig zoenen de jongeren elkaar in het gras, ze lopen onbekommerd hand in hand en arm in arm.



Toch krijg ik de stellige indruk dat ze niet echt om elkaar geven of elkaar begeren. Ze gedragen zich zo omdat ze denken dat het zo hoort, voornamelijk om zichzelf te bewijzen dat ze niet op hun ouders lijken, dat ze anders zijn, dat zij kunnen doen wat ze willen.



Mircea Eliade (1907-1981), Roemeense godsdiensthistoricus. Ingekort fragment uit Journal 1957-1969; University of Chicago Press, 1989.