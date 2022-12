Schipper en schrijver Corine Nijenhuis staat stil bij de Watersnoodramp in een veelbelovend boek

Corine Nijenhuis Beeld Peter Arno Broer

In 2023 is het zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Deze gebeurtenis kostte aan 1.836 personen het leven. Nog eens 72 duizend mensen moesten worden geëvacueerd en konden maandenlang niet naar huis terugkeren. Wie een beeld wil krijgen van de omvang van de catastrofe, kan het monumentale gedenkboek van journalist Kees Slager raadplegen. Honderden foto’s laten zien hoe groot de verwoestingen in grote delen van Zuidwest-Nederland waren.

Over de ramp zijn al veel boeken verschenen. Van romans tot studies, van kinderboeken tot bloemlezingen. Het is niet eenvoudig om daar iets nieuws aan toe voegen, maar de aankondiging van het nieuwe boek van schrijver en schipper Corine Nijenhuis is veelbelovend. In Een nieuwe tijd – Zeeland na de ramp beschrijft zij de verstrekkende gevolgen van de watersnood voor de inwoners van Zeeland. Hoe verging het sluiswachters, sjouwers, schippers, boerenknechten en kerkgangers na de ramp?

Met haar Zeeuwse klipper vaart Nijenhuis langs de zeearmen van de zuidwestelijke delta en haalt ze verhalen op van nabestaanden en overlevenden. Ze spreekt met evacués uit Capelle die nooit mochten terugkeren naar hun vertrouwde dorp. Verder ontmoet ze de eigenaren van scheepswerf Moed en Trouw, die twintig jaar na de ramp werd onteigend, omdat de nieuwe Deltadijk dwars door het bedrijf heen sneed. Ze bezoekt ook een mosselvisser, die voor het eerst over zijn reddingsacties praat.

Nijenhuis voelt zich verbonden met de regio via haar grootouders, die tuinders in Walcheren waren. Dat geeft het boek ongetwijfeld een persoonlijke dimensie. De timing is in elk geval goed: op 1 februari 2023 zal Nederland opnieuw stilstaan bij een van de grootste rampen uit zijn geschiedenis. Vorig jaar moesten belangstellenden de ceremonie bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk nog via de livestream volgen vanwege de coronamaatregelen. Wel konden ze een witte roos bestellen die de organisatie namens hen bij het prachtige monument van Gust Romein plaatste. Dit jaar staat niets een grootscheepse herdenking in de weg. Het is een uitgelezen moment om de slachtoffers te herdenken, stil te staan bij de gevolgen voor nabestaanden en de blik op de toekomst van Nederland te richten.

Corine Nijenhuis: Een nieuwe tijd – Zeeland na de ramp. Alfabet Uitgevers; 290 pagina’s; € 22,99. Verschijnt half januari.