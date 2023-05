Saskia de Coster schrijft met merkbaar genoegen over een bepaald soort hippe jonge mensen ★★★☆☆

Saskia de Coster Beeld Sanne De Block

Wie is toch die man die ijsbaden neemt om vier uur ’s nachts bij vrieskou? Het is Max, bewoner van een oud huis in Antwerpen, architect van ‘onaffe’ architectuur en een ontzettend Saskia de Coster-personage: vol goede bedoelingen, maar afwezig, dromerig en bij vlagen heel ongeduldig, op zoek naar zichzelf, ondertussen zijn gezin ontwrichtend door er een affaire op na te houden.

Klinkt bekend voor wie Nachtouders las, de autobiografische roman van De Coster (1976), die het tot de shortlist van de Libris Literatuurprijs schopte. Daarin beschrijft ze hoe ze met haar vriendin een zoontje krijgt. Het jonge gezin reist naar een Canadees hippie-eiland om daar de biologische vader van de baby te bezoeken. Ondertussen probeert het personage Saskia zo veel mogelijk tijd voor zichzelf vrij te maken, om te schrijven én om met haar geheime minnares te sms’en.

Saskia is opnieuw aanwezig in haar nieuwe roman Net echt. We herkennen haar in de overspelige Max, maar ook in zijn vrouw, de ambitieuze Manon en in hun onzekere puberdochter Noah, die voor het eerst verliefd wordt, op een meisje. Wat in eerste instantie een roman over gentrificatie in Antwerpen lijkt – Max en Manon kopen in een slechte wijk een op te knappen 19de-eeuws herenhuis en er komen nog meer jonge hippe koppels in de buurt wonen – verandert gaandeweg in een familieroman. Want na een huis komt er een kind, en na een kind komt er de sleur, na de sleur de ellende en na de ellende dat ijsbad – kennelijk.

Sardonische kenschetsen

Maar eerst nog even terug naar de tijd dat Max en Manon nog dat jonge hippe koppel waren. Hij is een succesvol architect, zij werkt bij een veelbelovende start-up. Ze hebben afgesproken minstens twee keer per week te vrijen (ze hebben de podcast van Esther Perel beluisterd), ze nemen een ‘ironische poedel’ (een hondje met ‘geen enkele ambitie’) en laten hun dak isoleren (‘het huis kreeg nu een sterke B op het energierapport’).

De Coster schrijft met merkbaar genoegen over deze creatieve, maatschappelijk bewuste klasse; er vallen woorden als ‘authentieke details’, ‘marktwaarde’ en ‘beroepskansen’. Ze doseert het gelukkig goed. Een overdaad aan dit soort sardonische kenschetsen maakt een verhaal al snel flauw, maar in Net echt fungeren ze als rolbeschrijvingen: dit gezin spéélt dat ze energierapporten belangrijk vinden, omdat dit nu eenmaal bij hun sociale status hoort.

Max speelt dat hij een handen-uit-de-mouwenman is die graag klust aan zijn huis – in werkelijkheid heeft hij jaren later nog steeds de klemmende voordeur niet gerepareerd. Manon speelt dat ze een bezielde moeder is – eigenlijk zou ze het liefst carrière maken in Amerika. Zelfs Noah lijkt haar puberrol te spelen: boven aan de trap ‘ik haat jullie’ schreeuwen, want dat is wat pubers nu eenmaal doen. Het is allemaal, zoals de titel al zegt, ‘net echt’.

En volstrekt onhoudbaar, uiteraard. Op een gegeven moment móéten de karakters hun onvervalste verlangens wel gaan volgen – en op dat moment begint het gezinshuis stukje bij beetje in te storten. Nieuwe of originele thematiek is het niet, boeiend wel, mits goed beschreven – en dat doet De Coster wel.

Zwarte pagina’s

Jammer alleen dat de schrijfster zichzelf heel nadrukkelijk het verhaal in gewurmd heeft. Letterlijk: in zwarte pagina’s met witte letters tussen de hoofdstukken door. Misschien zijn ze zwart zodat je ze makkelijk uit het boek kunt scheuren, want we kunnen best zonder de semi-gewichtige, vaag-plechtige ontboezemingen die De Coster daar doet. ‘Je wist dat je erover zou schrijven, ooit.’ ‘Verbeelding is een illusie. Alles is er al.’ ‘In ieder van deze woorden hurk je neer.’ ‘Begin nu. Leg je scherven bij elkaar. Ga het huis binnen.’ ‘Dit is geen verhaal van tekort maar van verlangen.’ Poe-poe.

De fragmenten zijn een getuigenis en verklaring in één: ik had een affaire, en nu schrijf ik er dus een roman over, wil De Coster ermee zeggen. De lezer zit helemaal niet op die uitleg te wachten, die wil gewoon een goed verhaal lezen zonder onderbroken te worden door het ijdele gezwets van een auteur die meent dat haar motieven geopenbaard moeten worden. Waarom niet het verhaal zélf het werk laten doen? Alles wat de schrijfster zeggen wil zit daar immers al in.

Saskia de Coster: Net echt. DasMag; 227 pagina’s; € 23,50.