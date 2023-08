Sarah Watling zet de schijnwerper op vrouwen die bevrijding zochten in de Spaanse burgeroorlog ★★★★☆

Beeld Typex

De Spaanse burgeroorlog, van 1937 tot 1939, werkte als een magneet op linkse schrijvers, intellectuelen en activisten van ver buiten Spanje. De strijd van de Tweede Spaanse Republiek tegen de militaire coupplegers onder leiding van Francisco Franco werd internationaal gezien als een historisch gevecht tegen het fascisme dat zich in onder meer Italië en Duitsland al stevig had ingevreten. ‘Spanje’ zou later met stip genoteerd staan op het cv van schrijvers en journalisten als George Orwell, Arthur Koestler, W.H. Auden, Ernest Hemingway en John Dos Passos.

Onder de internationale prominenten die met de pen of andere wapens hun leven waagden aan het Spaanse front was een opmerkelijk aantal vrouwen. In Morgen misschien de toekomst – Schrijvers en rebellen in de Spaanse burgeroorlog haalt de Britse Sarah Watling een aantal van hen uit de coulissen. Op het boekomslag een beroemde foto uit de oorlog: een elegant geklede vrouwelijke vrijheidsstrijder, geknield en met een pistool in de aanslag, de focus op een onzichtbaar doel.

De foto is gemaakt door de Duitse fotograaf Gerda Taro, die geregeld samenwerkte met haar partner Robert Capa – een pseudoniem waaronder hij later wereldberoemd zou worden. Ook Taro’s foto’s werden geregeld gepubliceerd onder die mannennaam – dat bood makkelijker toegang tot redacties en leverde meer op. Taro sneuvelde in 1937, in het harnas. Haar prachtige foto’s bleven lang in de schaduw van Capa’s werk, tot in 2007 een oude koffer opdook met negatieven van allebei en haar aandeel duidelijk werd. Ook het werk van de Amerikaanse Martha Gellhorn (1908-1998) raakte geregeld op de achtergrond, hoewel haar oorlogsverslaggeving uitzonderlijk van kwaliteit is. Gellhorn werd in eerste instantie vaak genoemd als ‘vrouw van’, in haar geval Ernest Hemingway, met wie ze in de jaren veertig een tijdje was getrouwd.

De vrouwen die Watling portretteert waren ieder op hun eigen manier wegbereiders, vaak verbonden aan een emancipatiebeweging. In het Spaanse fascisme zagen ze de overtreffende trap van iets waartegen ze meestal al vochten in hun privéleven. Er zat een element in van individuele bevrijding – ze gingen de oorlog in vanuit de overtuiging dat er een betere wereld lag te wachten om te worden bevrijd.

Zo zag de Joodse Gerda Taro haar kans zich in Spanje teweer te stellen tegen het antisemitisme dat haar had verdreven uit haar vaderland. Als lesbisch stel waren de Britse schrijfster Sylvia Townsend Warner en haar partner in eigen land slachtoffer van uitsluiting. Bovendien beschouwde ze als communist de burgeroorlog als een episode in de eeuwige klassenstrijd. De Afro-Amerikaanse verpleegkundige Salaria Kea vocht thuis tegen een overheid die rassenscheiding in stand hield. Het handelen van deze vrouwen, verklaart Watling haar selectie, ‘nodigde mensen uit hun principes te bevrijden uit de beslotenheid van onze gedachten’.

Overtuigd van hun gelijk

Een opmerkelijke rol speelde de excentrieke societyfiguur en schrijfster Nancy Cunard, die een onstuimig en seksueel vrij leven leidde. In een pamflet riep ze de Britse literaire en journalistieke elite op zich uit te spreken tegen het Franco-regime. Objectiviteit, bijvoorbeeld in het beschrijven van de gruwelijkheden aan twéé kanten, was geen optie, of anders eentje waarmee je jezelf bijzonder verdacht maakte. De vrouwen in het boek waren overtuigd van hun morele gelijk, ook de Britse auteur Virginia Woolf, de enige in Watlings selectie die niet naar Spanje ging, maar zich thuis obsessief bezighield met de oorlog.

‘Tijdens een oorlog moet je iemand verafschuwen of liefhebben, je moet een kant kiezen, anders kun je onmogelijk verdragen wat er allemaal gebeurt’, vond ook Martha Gellhorn. De ‘waarheid’ was voor haar: verslag doen van wat je ziet gebeuren, waarbij ze in het midden laat waar je naar verkiest te kijken. Het brengt oorlogsverslaggeving terug tot een botte keuze tussen goed en kwaad – ook aan de antifascistische kant vonden indertijd gruwelijkheden plaats. Hoewel de vergelijking met de actualiteit op veel vlakken mank gaat, zijn de morele vragen van zo’n keuze ook nu aan de orde, en ook nu niet eenvoudig te beantwoorden.

Blinde vlek

Watling weet haar keuze voor juist deze vrouwen aannemelijk te maken en heeft intensief onderzoek gedaan, maar nergens blijkt dat ze ook buiten haar eigen taalgebied heeft gekeken. Dat is een blinde vlek van meer Engelstalige schrijvers en onderzoekers. Vorig jaar haalde de Spaanse hoogleraar Bernardo Díaz Nosty in Periodistas extranjeras en la Guerra Civil een kleine tweehonderd internationale vrouwelijke verslaggevers uit de Spaanse burgeroorlog uit de vergetelheid, onder wie tientallen Duitse, Franse, Italiaanse en Russische. Zo’n 90 procent van hen schaarde zich aan de Republikeinse kant, Watling kijkt niet naar hen om.

Niettemin geeft ze een breed en fascinerend inzicht in zowel het particuliere als het publieke gevecht van haar hoofdpersonen. Die maakten allemaal optimaal gebruik van het beetje vrijheid dat hun als vrouw in de jaren dertig was gegeven. Ze lieten zien, schrijft Watling, dat ‘binnen een beweging voor politieke verandering ook schoonheid, liefde en individuele vervulling bestaan’.

Sarah Watling: Morgen misschien de toekomst – Schrijvers en rebellen in de Spaanse burgeroorlog. Uit het Engels vertaald door Mariella Duindam. Athenaeum; 439 pagina’s; € 27,50.