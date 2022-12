Sander van Walsum verheugt zich op drie non-fictieboeken over goede, foute en tragische figuren

Beeld rv

1. Een oorlogsheld in geestelijke nood

Posttraumatische stressstoornis, oftewel ptss: in 1945 was het een goeddeels onbekend verschijnsel, zeker in Nederland, dat sinds de Napoleontische tijd geen oorlog op eigen bodem had hoeven uitvechten. In landen die bij de Eerste Wereldoorlog betrokken waren geweest, stond het verschijnsel – psychische schade die door traumatische oorlogservaringen was veroorzaakt – te boek als oorlogsneurose, shellshock of (in Vlaanderen) als d’n klop. Zo’n 17 procent van de soldaten die waren betrokken bij de Slag aan de Somme (1916) zou eraan hebben geleden. Velen van hen werden als deserteur, lafaard of erger geëxecuteerd.

Ptss dus. Ook de Nederlandse verzetsman Henk Das leed eraan. Tijdens de oorlog wist hij zich, als een van de leiders van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, geestelijk staande te houden. Maar na de bevrijding begon de mentale schade die de oorlog bij hem had aangericht zich steeds duidelijker af te tekenen. En als medewerker van de Stichting 1940-1945 bleven die jaren voor hem hoogst actueel. Uiteindelijk knakte hij. In Dansen op het dodenkoord (uit te geven door Boom) heeft politicoloog en journalist Wilfred Schouten, tevens biograaf van oud-premier Barend Biesheuvel, opgetekend hoe een oorlogsheld jaren later alsnog in geestelijke nood raakte.

Wilfred Schouten: Dansen op het dodenkoord – Hoe verzetsman Henk Das de oorlog overleefde, maar er toch aan onderdoor ging. Verschijnt in april bij uitgeverij Boom.

Beeld Boom

2. Een obscure Oranje krijgt alsnog z’n biografie

In machtspolitieke zin stapte stadhouder Willem V (1748-1806) in een gespreid bedje: waar zijn voorgangers hun positie als legerleider en hoogste bestuurder van de Republiek nog moesten bevechten – Willem III zelfs in de meest letterlijke zin van het woord – lagen de hogere roepingen voor Willem V bij zijn geboorte al vast. Als ware hij een koning. Maar de tijdsomstandigheden hebben hem belet zijn potentiële macht te ontvouwen. Het verval van de Republiek versnelde tijdens zijn stadhouderschap en opponenten van de oude orde spiegelden zich aan het postrevolutionaire Frankrijk.

In de vaderlandse geschiedenis is Willem V dus slechts een schim. Een zwakke leider die niet heeft kunnen verhinderen dat de Republiek toenemend onder Franse invloed kwam te staan, en die zijn laatste levensjaren als sneue balling in Engeland en Duitsland sleet. Zo’n stadhouder werd tot dusverre geen biografie waard geacht. Ten onrechte, meent militair historicus Olaf van Nimwegen. Hij heeft geprobeerd Willem V alsnog de hem toekomende plaats in de Nederlandse geschiedenis te geven. Niet om hem te rehabiliteren, maar om het nageslacht in staat te stellen ‘een eerlijk oordeel’ over hem te vellen. Een lofwaardig streven voor een biograaf.

Olaf van Nimwegen: Willem V – De laatste stadhouder van Nederland (1748-1806). Verschijnt in april bij Prometheus.

Beeld Prometheus

3. Wilhelm II en zijn foute zoons: altijd smullen

Onthullend, zoals uitgever Nieuw Amsterdam belooft, kan het in januari verschijnende boek De adel en de nazi’s, van Stephan Malinowski, eigenlijk al niet meer zijn. Want iedereen met enige belangstelling voor de Duitse geschiedenis kent de foto’s van Hohenzollern-prinsen met hakenkruis-insignes op de mouw, en (misschien) de verhalen van ex-keizer Wilhelm II die in zijn Nederlandse ballingsoord (Doorn) tot tweemaal toe Hermann Göring ontving om te bespreken of Hitler wellicht wilde meewerken aan het herstel van de monarchie in Duitsland.

Wilhelm kwam naderhand tot het inzicht dat de nazi’s toch te weinig verfijnd waren naar zijn smaak, en hij toonde zich ontsteld over de ‘Kristallnacht’ – de pogroms van 9 november 1938 – maar daarmee kwalificeerde hij zich volgens veel historici niet als principieel nazi-opponent. Toch bracht het boek van Malinowski bij zijn verschijnen in Duitsland, in 2021, een schok teweeg bij iedereen die nog meende dat de vroegere keizerlijke familie te netjes was om gemene zaak te maken met nazi-proleten. Een schok zal het boek in Nederland niet meteen veroorzaken. Maar evengoed zal het ook hier in een behoefte voorzien. Al was het maar vanwege de Nederlandse dimensie van de familiegeschiedenis van de Hohenzollern.

Stephan Malinowski: De adel en de nazi’s – De collaboratie van de Duitse keizerlijke familie. Uit het Duits vertaald door Gerrit Bussink en Izaak Hilhorst. Verschijnt op 10 januari bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.