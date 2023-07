‘Rugzwemmen’ is een geslaagd jeugdboek over de klimaatcrisis: het laat ruimte voor hoop en humor

Hoe voelt het om voor het eerst een menselijke ketting te vormen? Omsingeld te worden door de ME? En, strijdliederen zingend, dapper te wachten tot die de kluwen hardhandig uit elkaar haalt? In de klimaatjeugdroman Winnen van de wereld (Lemniscaat; € 16,99; 12+) van Mark Boode besluit derdeklasser Yanna van de ene op de andere dag om zich aan te sluiten bij actiegroep Green Rebels. Daarmee zet ze haar eigen wereld, maar ook die van haar gezin, haar vriendinnen en uiteindelijk het plaatselijke gymnasium op z’n kop.

Theaterdocent en schrijver Mark Boode spant zich in voor duurzaam onderwijs en kent de actiewereld goed. Het is jammer dat zijn schetsmatige personages niet meer dan uithangborden zijn van zijn optimisme, want de vele details van binnenuit zijn juist wél interessant. Yanna leert vergaderen en samenwerken in een democratisch georganiseerde actiegroep zonder leider, organiseert een gewaagde demonstratie – inclusief uitgewerkt draaiboek – en belandt zelfs blijmoedig in een politiecel.

Dat is een heel andere toon dan tot nu toe werd aangeslagen in milieujeugdboeken. De natuur redden van opdringerige projectontwikkelaars en grijpgrage fabrikanten is voor jonge lezers zeker geen nieuw onderwerp. Maar lang bleef het protest gezellig en lief, zoals het ooit begon in Annie M.G. Schmidts Pluk van de Petteflet (1971): Pluk en zijn vrienden redden hun geliefde Torteltuin van bulldozers met behulp van de magische hasselbramen. Wie ervan eet, wil alleen nog maar lekker buitenspelen en daarmee is alles opgelost.

De eerste en lange tijd vrijwel enige die uit die sprookjeswereld stapt, is de toentertijd immens populaire schrijver en aardrijkskundeleraar Evert Hartman. In zijn toekomstroman Vechten voor overmorgen (1980) raakt scholier Maarten betrokken bij terroristen die aanslagen plegen op chemische fabrieken en gasleidingen om een milieupartij aan de macht te helpen. Het boek is inmiddels een tikje oubollig van stijl, maar nog steeds goed leesbaar en het verdient een frisse heruitgave. Want waar Hartman in de jaren tachtig spannend over speculeerde, is nu bijna griezelig actueel. Zijn helden vechten niet meer voor overmorgen, maar voor vandaag.

De psychische druk die dat op de huidige generatie jongeren legt, staat centraal in Rugzwemmen (Gottmer; € 17,99; 12+) van Marc ter Horst. De ouders van Noor zijn fanatiek milieuvriendelijk. Dat betekent: niet vliegen, vegetarisch eten, vergaderen in de huiskamer en meedoen aan ludieke acties.

Noors broer ziet er vooral de lol van in. Hij stopt linzen in ventieldoppen, zodat autobanden langzaam leeglopen, en verlaagt met zelfgemaakte stickers op verkeersborden succesvol de maximumsnelheid. In de supermarkt waar hij werkt, zet hij milieuvriendelijke producten netjes in het zicht en de rest slordig en meer naar achteren.

Maar Noor zit net op de middelbare en vindt het niet meer leuk om zich de hele dag bezig te moeten houden met een grimmige toekomst. Ze wordt door klasgenoten al spottend voor ‘Greta’ uitgemaakt en moet bij de volgende demonstratie voor gek lopen in een zelfgemaakt ijsberenpak.

Haar ouders maken zich zorgen over haar gemopper en getob en sturen haar naar het Spetterkamp voor kwetsbare kinderen, om haar grenzen beter te leren aangeven. Geheel tegen haar eigen verwachting in besluit ze dat meteen te doen. Zodra ze naar het station is gebracht, gaat ze er stiekem vandoor, om zich een week lang te verstoppen op haar favoriete zwemstrandje aan de rivier.

Marc ter Horst, tot nu toe bekend van bekroonde non-fictieboeken als Palmen op de Noordpool (2017) maakt met Rugzwemmen een geslaagde overstap naar fictie. Het is een hoopgevend, bij vlagen geestig en vooral moedig verhaal, met terechte en zeer wenselijke ruimte voor de vraag of al die aandacht voor het klimaat niet iets te zwaar op kinderschouders drukt.