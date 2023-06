Rosa Montero probeert aan te tonen waarom schrijvers gek zouden zijn

Rosa Montero Beeld Getty

Schrijvers zijn vaker krankjorum dan andere mensen. Dat beweert Rosa Montero in Normaal zijn is gevaarlijk, waarin ze de relatie tussen gekte en creativiteit onderzoekt en dan met name bij schrijvers, de grootste gekken. Net als Het absurde idee je nooit meer te zien (het succesvolle boek dat ze schreef naar aanleiding van de dood van haar man) put ze daarbij uit een waaier aan bronnen: wetenschappelijke studies, schrijversbiografieën, romans, poëzie en niet te vergeten haar eigen leven.

Montero wist al op jonge leeftijd dat ‘er iets niet goed functioneerde’ in haar hoofd. Ze had langdurig last van heftige paniekaanvallen en depersonalisatie. Verrassend genoeg verdwenen die kwalen als sneeuw voor de zon toen ze op 30-jarige leeftijd haar eerste roman publiceerde. Volgens Montero was haar ‘genezing’ te danken aan wat zij een ‘reddende combinatie’ noemt: het creëren van een tweede leven in haar romans én de mogelijkheid om dit verzonnen bestaan te delen met haar lezers. Schrijven alleen is dus niet voldoende, de publieke erkenning is onontbeerlijk.

Biografische bloemlezing

Waarom hebben schrijvers dat bonusleven en die aandacht eigenlijk nodig? En waar komt hun ‘gekte’ vandaan? Montero gaat te rade bij de psychiatrie, psychologie en neurologie en relateert het schrijverschap onder meer aan trauma, hypersensitiviteit, het impostorsyndroom en haperende neurotransmitters. Ook duikt ze diep in het leven van andere (vrouwelijke) schrijvers, onder wie Janet Frame, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Doris Lessing en Ursula Le Guin. Dit doet ze zó frequent en bij tijd en wijle zo uitvoerig (tientallen pagina’s over Sylvia Plath!) dat het boek soms meer weg heeft van een biografische bloemlezing dan van een essay dat goed op koers blijft.

Er zijn wel meer dingen die de wenkbrauwen doen fronsen. Op een van de eerste pagina’s beweert Montero categorisch dat beeldende kunstenaars vaak minder labiel zijn dan schrijvers en dat musici dat zelfs zelden of nooit zijn. Dat lijkt me op zijn zachtst gezegd aanvechtbaar. Bovendien spreekt Montero zich verderop in het boek tegen door schrijvers, componisten, schilders en beeldhouwers wel degelijk op één hoop te gooien.

Ook de titel is niet gelukkig gekozen. Normaal zijn is gevaarlijk gaat juist níét over normaal zijn, laat staan over het gevaar daarvan. Verschrikking en voorrecht zou een betere titel zijn geweest. De twee begrippen staan in een van de passages over Janet Frame en drukken in een notendop Montero’s visie op het schrijverschap uit. De psychische stoornissen waaraan schrijvers volgens haar per definitie lijden zijn niet alleen een kwelling, maar ook een zegen.

Rosa Montero: Normaal zijn is gevaarlijk. Uit het Spaans vertaald door Hendrik Hunter. Wereldbibliotheek; 317 pagina’s; € 24,99.