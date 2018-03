Romancier Alain Mabanckou wijst Macrons pleidooi voor het Frans af

Emmanuel Macron wil het Frans gaan bevorderen. Niks bijzonders voor de president van Frankrijk, zou je denken. Maar Macron is ambitieus: hij wil van het Frans wereldtaal nummer 1 maken. Pardon?



De eerste keer dat ik van die nieuwe ambitie hoorde, was toen Macron er op 8 januari zelf over twitterde, vanuit China nota bene, waar hij in de miljoenenstad Xi'an een publiek van Chinese (Chinese!) studenten voorhield: 'Maak het Frans samen met ons wereldtaal nummer 1 door ook te besluiten Frans te spreken.' En natuurlijk moest ik meteen denken aan Donald Trump met zijn America First, en aan de reactie van Arjen Lubach daarop. Prima, het Frans op nummer 1, maar mag het Nederlands dan op nummer 2? Toe, alstublieft?



Taal als postkoloniale vorm van expansie, als subtiele manier om het verloren prestige van een vroegere grootmacht te herstellen: wij als bescheiden, nuchtere Nederlanders kijken daar niet van op bij een chauvinistisch land als Frankrijk. Alleen hadden we zo'n voorstel eerder verwacht van Marine Le Pen dan van Macron, de president die werd verkozen met een (dachten we) on-Frans open, internationalistisch geluid.

'Ik wil een sterke, stralende Franstaligheid die inspireert en verovert omdat ze van jullie is' Dat zei Emmanuel Macron tegen Burkinese studenten