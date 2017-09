Reporters van de boulevardpers: menselijke cloaca's

Misschien is dat wel de reden dat ik zo weinig gevoelig ben voor verslavingen: omdat ook het onopgeloste, wroetende leven mij goed bevalt. Wel aangenaam natuurlijk is het wegvallen van de angst.



Ik heb net ontbeten (zuster Lyra, een verpleegster als uit een droom: resoluut, liefdevol, een gezond en goedhartig gezicht boven een vertrouwenwekkend gezet lichaam).



Hoe ik vanavond in Bayreuth moet spelen, is me niet geheel duidelijk. In ben bovendien van slag door de schaamteloze koppen in de Bildzeitung. Het tuig, ze grijpen elke kans om iemand te beschadigen of te krenken - dit zijn mensen die hun schamele beetje ziel al lang hebben verkocht. Menselijke cloaca's die door geen vuil meer geraakt worden, omdat ze zelf geheel en al uit vuil bestaan.



Ik begrijp niet hoe je het als journalist in deze branche uithoudt met jezelf en je ellendige waardeloze leven, zonder je op een dag voor je kop te schieten.