René van Stipriaans Oranje-biografie viel dit jaar volop in de prijzen. En terecht

Tijdens een lezing liet René van Stipriaan met een dia zien dat de stapel biografische literatuur over Willem van Oranje vijf meter hoog is. Oranje werd in 1584 doodgeschoten en sindsdien is de stroom levensgeschiedenissen niet meer drooggevallen. Zelf deed Van Stipriaan met tussenpozen twintig jaar over zijn biografie – in het licht van die stapel een wonder van zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Hij heeft gelijk gekregen. De meeste portretten van de Vader des Vaderlands waren schetsmatig. De beste van de laatste decennia was die van A.Th. van Deursen uit 1984, Oranje in tachtig bladzijden en inderdaad een schets. Van Stipriaan heeft alles gelezen, zowel de bronnen als de literatuur, en schreef een dik en toch bewonderenswaardig toegankelijk boek.

Uitdaging

De ingewikkeldheid van Oranjes leven navolgbaar maken, mag gerust een uitdaging heten. Het begon nog overzichtelijk: een edelman van hoge komaf wordt militair, dient zijn vorst en sluit een mooi huwelijk. Dat lukt allemaal, maar daarna gaat de religie in deze landen opspelen; hij moet zich invechten bij zijn gelijken, en vanwege zijn ambities botst hij met koning Filips II. Oranje wil iets, vooral in Brabant, maar wat precies blijft mistig, want ondanks al die bronnen, brieven, stukken en memoires blijven er grote gaten in wat we weten. En dan is er ook nog de omzichtige hofcultuur waaraan Oranje zijn bijnaam ‘de zwijger’ te danken had. Geen bijnaam waar een biograaf blij mee is.

In de lange traditie van Oranje-levens was de protestantse lezing lang overheersend. Oranje ontwikkelde zich tot de calvinist die Nederland bevrijdde van het roomse juk. In de liberale traditie van de 19de eeuw was Oranje de man die de natie maakte. Bij Van Stipriaan wordt Oranje meer mens en minder held, ongeveer zoals de Opstand de laatste decennia gaandeweg minder bevrijding en meer burgeroorlog is geworden.

Evenwichtskunst

Wat in deze biografie zeker overeind blijft, is de moeilijke evenwichtskunst die Oranje jarenlang bedreef. In de strijd tegen Spanje zocht hij steun bij de Franse koning, de Duitse vorsten, de Staten en de steden. De boel bij elkaar houden was zijn ambitie. Zijn tolerantie was niet wat wij ons daar tegenwoordig bij voorstellen, dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Geen geweld tegen andersdenkenden, daar kwam het op neer. Oranje slaagde voor minder dan de helft: de Zuidelijke Nederlanden werden afgesneden en in het noorden was het met de tolerantie mager gesteld. Niet eerder werd dit verhaal zo uitputtend en leesbaar geschreven. René van Stipriaan kreeg er de Biografieprijs én de Libris Geschiedenisprijs voor.