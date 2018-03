Remco Campert zet een punt achter een grootse schrijfcarrière

Dichter, columnist en romancier Campert kan terugkijken op een grootse literaire carrière. Bij het grote publiek brak hij begin jaren 60 door met zijn roman Het leven is vurrukkulluk, die dit jaar is verfilmd. Later volgden tientallen dichtbundels, novelles en romans, waarvan Tjeempie! of Liesje in luiletterland en Een liefde in Parijs de bekendste zijn.



Als columnist deelde Campert tussen 1996 en 2006 een column met Jan Mulder op de voorpagina van de Volkskrant: CaMu. Sinds 2014 schreef hij wekelijks de column Somberman op de achterpagina van deze krant. Later voegde hij daar een poëziecolumn aan toe in het weekendkatern Sir Edmund.



Voor zijn oeuvre kreeg hij in 2015 de Prijs der Nederlandse Letteren, de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied.