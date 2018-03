Remco Campert: 'Ik heb de schrijfmachine niet opgeborgen'

Opgelucht is het goede woord, zo laat Remco Campert (88) vrijdagmiddag weten, als antwoord op de vraag naar zijn huidige gemoedstoestand. Afgelopen dinsdag maakten zijn uitgeverij De Bezige Bij en zijn vrouw Deborah bekend dat hij het besluit heeft genomen met schrijven te stoppen: 'Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven.' Een directe medische reden om te stoppen is er niet.



Dat bericht was schrikken voor de vele lezers die de dichter, schrijver en Volkskrant-columnist al jaren trouw volgen. Natuurlijk had hij al dikwijls toespelingen gemaakt op ouderdom, dood en levenseinde - maar dan wel wekelijks, juist een bewijs van zijn volharding, in zijn Somberman-column voor V en de poëziecolumn in Sir Edmund. Plus dan nog zijn column in Elsevier. Er bleef, tot voor kort, altijd weer wat nieuws te schrijven. 'Zolang ik schrijf, leef ik', had hij eerder in diverse interviews opgemerkt.