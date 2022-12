Recensent Geertjan de Vugt verheugt zich op drie boeken die deze tijd het hoofd helpen bieden

Beeld Martyn F. Overweel

1. Timothy Garton Ash gelooft in Europa

Wanneer ik me begin te oriënteren op het nieuwe literaire jaar zijn het meestal niet de boeken van hoogleraren waarop ik me het meest verheug. Maar voor een nieuw boek van Timothy Garton Ash, de Britse historicus en hoogleraar aan de universiteit van Oxford, maak ik graag een uitzondering. Hoe dit komt? Misschien doordat Garton Ash wel nooit helemaal zijn vroegere beroep heeft verlaten. Als journalist was hij bij zo’n beetje alle belangrijke gebeurtenissen tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Hij was in Warschau toen Solidarność de communistische regering versloeg in de eerste ‘vrije’ verkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij was in Berlijn toen de Muur viel. En hij was ooggetuige van hoe Václav Havel en zijn Burgerforum in Praag werkten aan de Fluwelen Revolutie.

Over alles wat hij in Midden-Europa zag, schreef hij vele artikelen en boeken, waarvan er ook een aantal in het Nederlands werd vertaald. Geschiedenis van het heden, De vruchten van tegenspoed en In naam van Europa zijn boeken waar ik als student zo’n vijftien jaar geleden niet omheen kon. Ik schreef ooit een scriptie over Midden-Europese literatuur uit de jaren tachtig. Garton Ash schetste op levendige wijze de politiek-historische achtergrond waartegen boeken als Péter Nádas’ Het boek der herinneringen, Milan Kundera’s De ondraaglijke lichtheid van het bestaan en Czesław Miłosz’ Geboortegrond gelezen kunnen worden. Dat ik me nu verheug op een nieuw boek van Garton Ash betekent in zekere zin dat ik me ook een beetje verheug op een terugkeer naar mijn jongere zelf.

Al een halve eeuw reist de Brit over het continent op zoek naar de hoofdrolspelers bij politieke verschuivingen én naar de gewone burger. Over die zoektochten schreef hij eerder al een schitterend boek: The File – A Personal History. Daarin beschrijft hij de dossiers die de Stasi over hem bijhield onder de codenaam ‘Romeo’. Dit jaar komt Garton Ash met opnieuw een persoonlijke geschiedenis die in het Engels Homelands heet, een passende titel voor de geschiedenis van een man die nooit slechts één thuis heeft gehad. In het Nederlands verschijnt het boek onder een prozaïschere titel: Europa – Een persoonlijke geschiedenis.

Garton Ash is een hartstochtelijk voorstander van de Europese Unie, zij het als een aanvulling op de nationale politiek. ‘De Europese Unie is een van de meest ontwikkelde organisaties voor de vreedzame oplossing van conflicten’, zei hij een paar jaar geleden in een interview met de Volkskrant. ‘Het lijkt me een boude aanname dat we zonder Europese Unie allemaal gelukkige, samenwerkende liberale democratieën zouden zijn. Het grootste deel van de Europese geschiedenis lijkt het tegendeel te beweren.’ Je op een nieuw boek van Timothy Garton Ash verheugen betekent onvermijdelijk ook je op Europa verheugen – en dat is misschien wel meer dan ooit nodig.

Timothy Garton Ash: Europa – Een persoonlijke geschiedenis. Uit het Engels vertaald door Inge Pieters. De Geus; € 24,99. Verschijnt in maart.

Beeld De Geus

2. Ilya Kaminsky toont de brute werkelijkheid

Mag je je verheugen op een boek dat al eens is verschenen? Bij de aankondiging van Ilya Kaminsky’s Dovenrepubliek stel ik mezelf die vraag en besef dat die strikt genomen onjuist is. Want onder die titel verscheen in 2011 weliswaar een selectie van Kaminsky’s gedichten bij Azul Press, komend jaar verschijnt onder dezelfde titel een volledige vertaling van de gelijknamige bundel bij Podium. Een nieuwe, andere vertaling van de hand van Alfred Schaffer. Een ander boek dus. En daarop mag je je volgens mij met recht verheugen.

Op zijn 16de verliet Kaminsky samen met zijn familie Oekraïne en kwam aan in Rochester in de staat New York. Hij omschreef die aankomst eens als ‘het arriveren in een poëziekolonie’. Niets had hij er toen, niets behalve het schrijven van gedichten. Een jaar na aankomst, en kort na de dood van zijn vader, begon hij gedichten in het Engels te schrijven. Het was een taal die niemand in zijn familie beheerste. En zelf meende hij de taal eigenlijk ook niet helemaal te beheersen (maar goed, wanneer beheers je een taal eigenlijk wel?). Juist dat onbekende gebied maakte dat hij in het Engels een eigen werkelijkheid vond.

En dan is die werkelijkheid die uit Dovenrepubliek opdoemt plots werkelijker dan werkelijk geworden. Kaminsky beschrijft gruwelijke taferelen van een vrouw die op een openbaar plein wordt vernederd en geëxecuteerd, een man wachtte hetzelfde lot: opgehangen aan een strop is alles wat aan het leven deed denken een kring donkere urine in zijn broek. Tegelijkertijd breekt er bij Kaminsky altijd iets van lichtheid door de donkerte. Zoals in ‘Aankomst’: ‘Op het middaguur kom je aan, kleine dochter, niet meer dan zes pond wegend./ Sonya zet je boven op de piano en speelt een slaapliedje dat niemand hoort./ In de kinderkamer zacht gesis als van een lucifer die in het water valt.’ Wat is liefde als niemand haar kan horen?

Het knappe van Kaminsky’s poëzie is dat hij op hetzelfde moment een gitzwarte wereld creëert en je het gevoel geeft dat het zo kwaad niet hoeft te zijn. Hij toont de brute werkelijkheid van menselijk geweld, maar laat haar niet horen. Misschien schuilt daarin het geheim van deze poëzie: in de stilte huist het menselijke. ‘Wat is een kind?’, vraagt Kaminsky in een van de gedichten (en hij herhaalt de vraag voor ‘een man’ en ‘een vrouw’). Het antwoord: ‘Een stilte tussen twee bombardementen.’ Als ik me verheug op Dovenrepubliek, verheug ik me bovenal op de menselijkheid van de poëzie.

Ilya Kaminsky: Dovenrepubliek. Uit het Engels vertaald door Alfred Schaffer. Podium; € 22,99. Verschijnt in april.

Beeld Podium

3. Rainer Maria Rilke lezen brengt loutering

Een van de eerste belangrijke werken van Rainer Maria Rilke (1875-1926) was een gebedenboek. Ofschoon er in het verleden al een hoop gedichten van dit Stundenbuch in het Nederlands zijn vertaald, ontbrak tot nog toe een integrale vertaling van dit vroege werk van Rilke. Dat gemis wordt nu gerepareerd en dat is iets om je op te verheugen. Want de gedichten van de jonge Rilke zijn alleszins indrukwekkend. Beroemd zijn de regels over een leven dat zich in steeds groter wordende cirkels uitbreidt, zonder tot de kern van het zijn te geraken: ‘In kringen rond God, de oeroude burcht,/ beweeg ik mij zwevend al eeuwen lang,/ niet wetend: ben ik een valk, het gerucht/ van een storm of een verheven gezang.’

Rilke begon met het werken aan deze bundel nadat hij samen met Lou Andreas-Salomé op reis was gegaan naar Rusland. Hij werd er getroffen door de weidsheid en religiositeit van het land. Het landschap, de rivieren, de steden, kerken en taal: ze resoneerden diep in het innerlijk van de dichter. Het was alsof hij er een onmetelijke ruimte betrad. Al die indrukken vonden hun weg in het Stundenbuch, eigenlijk een boek in drie delen. In het eerste – Het boek van het monnikenleven – wordt door de verteller een godsbeeld gecreëerd én aangeroepen. In het tweede – Het boek van de bedevaart – verandert de toon, en verandert ook de monnik in een rusteloos wezen, geplaatst in een dreigende wereld. In het derde – Het boek van de armoede en van de dood – lijkt God de wereld te hebben verlaten. Een pelgrim dwaalt door een stad en treft niets dan goddeloosheid. Het is armoede en dood alom. Dat is natuurlijk geen wereld om je op te verheugen en toch verheug ik me op deze verzen.

Het lezen van Rilke brengt namelijk een soort loutering. Dat geldt ook voor deze, zeker in vergelijking met het latere werk, relatief eenvoudige verzen. Wie een tijdje met zijn gedichten heeft doorgebracht begint het sacrale in het alledaagse te ontwaren. Rilke dwingt je te kijken naar de dingen in de wereld. Een bos is nooit meer zomaar een bos; een valk nooit meer zomaar een overvliegende valk. Zelf noteerde Rilke kort nadat hij het eerste deel van Het getijdenboek had geschreven: ‘Ik ben met mijn leven begonnen.’ En in een van de gedichten uit het eerste boek lezen we: ‘Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht.’ Dat was in 1899. Zelfs meer dan een eeuw later leven die gedichten nog altijd.

Rainer Maria Rilke: Het getijdenboek. Uit het Duits vertaald door Gerard Kessels. IJzer; € 29,50. Verschijnt in mei.