Rauwe, eigenzinnige foto’s van Ian Buruma uit zijn tijd in Japan

In de jaren zeventig en begin jaren tachtig woonde schrijver en Azië-kenner Ian Buruma (71) in Japan. Hij studeerde film aan de kunstacademie in Tokio en ontpopte zich als fotograaf. Hij zag de stad, zo schrijft hij, als ‘een esthetisch banket, vol absurde, soms groteske contrasten’. Gegrepen door de ‘rauwe, soms ordinaire populaire cultuur’ en geïnspireerd door fotografen als Daido Moriyama dook hij in de krioelende betonnen metropool.

De gokpaleizen met pachinko-machines, het uitgaansleven, sumoworstelaars, butohdansers, lichtreclames, tatoeagestudio’s en Shinto-festivals zijn onderwerp van Buruma’s foto’s, samengebracht in Spektakel in Tokio, het eerste fotoboek van zijn hand. Rauw en eigenzinnig werk, zwart-wit en in verzadigde kleuren, de rijke analoge kleurenfotografie. Hoogtepunt zijn de opnamen op de filmset van de Japanse grootmeester Kurosawa. Op de set van Kagemusha (1980) oogt de filmer als een krijger, loerend door de lens, het gelaat verlicht door een zachte zon.

Een ‘flaneur’ in Tokio noemt Buruma zich in het nawoord: het maken van foto’s is voor hem ‘een perfecte manier om het leven te observeren zonder er daadwerkelijk aan mee te doen’. Dat lukt hem heel goed, in de intimiteit van de tatoeagestudio en in de kleedkamer van de sumoworstelaars.

Als fotoboek stelt Spektakel in Tokio teleur. Door matige vormgeving zijn sommige foto’s verminkt door doorsnijdingen. Het papier glanst en is doorschijnend: meer een glossy dan een serieus fotodocument.

Ian Buruma: Spektakel in Tokio – Japanse foto’s 1975-1981. Atlas Contact; 96 pagina’s; € 22,99.