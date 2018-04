Raad voor Cultuur luidt noodklok over ontlezing onder jongeren: 'Een punt van grote zorg'

Volgens de Raad van Cultuur speelt het thuismilieu hierin een bepalende rol. 'Wie opgroeit in een huis zonder boeken, als kind zelden wordt voorgelezen en zijn ouders niet ziet lezen, kan op school en in zijn latere leven steeds moeilijker voor de letteren gewonnen worden.' Voor een gezonde toekomst van de sector zijn volgens de Raad de inbreng van ouders, bevlogen leesambassadeurs in het onderwijs en de bibliotheek van cruciaal belang. Ook wordt er minder van paper gelezen, en meer vanaf het beeldscherm.



De Raad constateert dat initiatieven voor leesbevordering op dit moment onvoldoende effectief zijn. Die zouden meer moeten aanhaken bij de cultuur van de niet-lezer. 'Maak bijvoorbeeld gebruik van games, speel in op populaire fantasy-series als Game of Thrones of haak aan bij de spoken word scene die er wel in slaagt om jonge mensen enthousiast te maken voor de letteren', aldus de raad in haar advies.