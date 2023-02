Pulitzerprijs-winnaar Annie Proulx wijst op de schoonheid van moerassen ★★★★☆

Annie Proulx Beeld Joyce van Belkom

De klimaatcrisis wordt zelden over het voetlicht gebracht met beelden van zompige moerassen en veengebieden. Om aandacht te vragen voor de desastreuze menselijke exploitatiedrift zijn regenwouden en koraalriffen veel fotogenieker. In haar boek Veen, dras, moeras neemt de Amerikaanse auteur Annie Proulx het juist op voor de weke delen van de aarde. Ze zijn van levensbelang. Ze houden vijf tot tien keer zo veel broeikasgassen vast als elk ander ecosysteem, inclusief de regenwouden.

‘Voordat de laatste draslanden verdwenen’, schrijft Proulx, ‘wilde ik meer weten over deze wereld die tussen onze vingers door glipt. (…) Wat betekenden die veengebieden, niet alleen voor mensen maar voor al het andere leven op aarde?’ En als Pulitzerprijs-winnaar Proulx, 87 jaar nu, zich ontfermt over zo’n onderwerp, doet ze dat met passie en een fenomenale feitenkennis. In haar non-fictieboek Mijn leven op Bird Cloud Ranch (2011) ontleedt ze elke vierkante meter van haar toenmalige landgoed in Wyoming vanuit een veelheid aan disciplines. Haar laatste roman Schorshuiden (2016), met de eeuwenlange ontbossing van Noord-Amerika als thema, kraakt soms onder het gewicht van haar documentatie.

De schoonheid van moerassen

Proulx erkent de slechte pr van de stinkende moerassen en venen, maar ziet vooral de schoonheid ervan. De weinig geliefde zones tussen land en water zijn sinds eeuwen een makkelijke prooi voor mensen die er landbouwgrond van willen maken of er op een andere manier beter van willen worden. Bij al die handelingen ontsnappen grote hoeveelheden broeikasgas, zo ook bij het ontdooien van de permafrost door de klimaatopwarming.

Proulx, geboren in Connecticut, heeft een sterke band met de natuur maar, betoogt ze, het vraagt een intensief soort observatie om de geleidelijke achteruitgang ervan waar te nemen. ‘We zijn domweg blind voor de langzame metamorfose van de natuurlijke wereld. Want we hebben ons daarvan losgezongen (of misschien beter: losgedacht).’ Dit in tegenstelling tot de bevolking van de draslanden. ‘De veenbewoners uit alle tijden kenden het stilstaande water en de eindeloze gemoedsstemmingen van de wolken.’

Proulx blaast leven in zowel de (verdwenen) landschappen als de bevolking ervan. Ze beschrijft hoe de bewoners van de Doggersbank – nu de Noordzee – zich in de 7de eeuw voor Christus voortdurend voegden naar hun veranderende natuurlijke omgeving. Helaas plaatst ze de bewoners van de vochtige schemerzones, natuurkenners uit noodzaak, nogal zwart-wit aan de goede kant van de geschiedenis, de droogleggers aan de foute. Alsof het een vrije keuze was te gaan wonen tussen modderige rietkragen of in vochtige plaggenhutten. Proulx mag oprecht zijn in haar bedoelingen en minutieus in haar onderzoek, ze legt haar activistische boodschap er soms turven dik bovenop.

Meanderende tocht

Maar vooral peurt ze prachtige verhalen uit de bagger van de draslanden. De dikke laag ontbindende en ingedikte plantenresten is een boeiend archief vol veenlijken, mammoeten, munten, wapens, gebruiksvoorwerpen en afgodsbeelden: vol verhalen. Dat van de Slag bij het Teutoburgerwald, waar de Germanen de Romeinen in de pan hakten – de locatie werd gevonden dankzij vondsten in het veen. Dat van het ‘echtpaar Veenstra’ – twee Nederlandse veenlijken van wat later omgebrachte mannen bleken, wat de verhalen voedde dat ze met de dood bestrafte homoseksuelen waren. Ze vertelt de verhalen van wetenschappers en kunstenaars, zoals Joseph Beuys, die in 1971 een performance uitvoerde in het veen: Eine Aktion im Moor (in de Peel). Tijdens haar meanderende, associatieve tocht door de moerasliteratuur verzamelt Proulx een bonte stoet van naturalisten, ondernemers, wetenschappers, kunstenaars en paradijsvogels.

De vraag lijkt gerechtvaardigd wat Proulx heeft toe te voegen aan de karrevrachten even doorwrochte als alarmerende rapporten over het verdwijnen van de venen, drassen en moerassen. Een grote literaire stem kan de steriele onderzoekerstaal en disciplinaire grenzen van de wetenschap overstijgen, en zich daardoor vasthaken in het collectieve bewustzijn. Dat bewees onder anderen bioloog en schrijver Rachel Carson, die in 1962 met haar boek Silent Spring, over de gevolgen van pesticidegebruik, mede aan de basis stond van de milieubeweging. Dat bewees ook schrijver Jonathan Safran Foer in 2009 met Dieren eten, waarin hij de intensieve veehouderij op de korrel neemt.

Veen, dras, moeras verdient eenzelfde aandacht. Proulx biedt weinig zicht op verbetering, al markeert ze wel wat lichtpuntjes zoals de succesvolle ‘vernatting’ van drooggelegde gebieden. Wie door haar activisme heen leest, wordt meegenomen in een fascinerende wereld ‘van eeuwige verandering, van regenval ergens ver weg die uitgroeit tot een losgeslagen stortvloed, van alles opzuigende droogte, van vraag-en-antwoord in elke vezel, elke nerf en elk atoom van alles wat leeft’.

Annie Proulx: Veen, dras, moeras – Het onderschatte belang van veengebieden voor onze planeet. Uit het Engels vertaald door Alexander van Kesteren. De Geus; 262 pagina’s; € 12,99.

