Prix Goncourt-winnaar Nicolas Mathieu is een filmisch chroniqueur van zijn tijd

Vijf jaar geleden kreeg Nicolas Mathieu de Prix Goncourt voor De uitzichtlozen, een magistraal boek over het harde leven in Noordoost-Frankrijk en de worsteling om daaraan te ontsnappen. Ook Connemara is een sociaal-realistische roman. De titel is ontleend aan een lied van Michel Sardou waarop iedere Fransman met de leeftijd van Hélène en Christophe in de disco heeft gedanst. Bijna-veertigers zijn het, de een zo op het oog geslaagd: man, carrière, designhuis. Voor de ander, vroeger ster van het ijshockeyteam van Épinal in de Vogezen, waar dit verhaal speelt, was het leven minder welwillend. Als klein meisje zat Hélène op de tribune om Christophe te bewonderen. Wanneer ze elkaar opnieuw ontmoeten, is dat het begin van een ingewikkelde liefde, die de schrijver gebruikt om milieus en omstandigheden te schetsen.

Mathieu is een filmisch chroniqueur van zijn tijd, waarmee hij in een grote 19de-eeuwse Franse traditie staat. Wie straks op vakantie in Frankrijk wil weten wat er achter die gevels gedaan en gedacht wordt, stopt Connemara in de koffer (en legt De uitzichtlozen ernaast).

Nicolas Mathieu: Connemara. Uit het Frans vertaald door Reintje Ghoos en Jan Pieter van der Sterre. Meulenhoff; 410 pagina’s; € 25.