De hotelhoer van dienst is al lichtelijk aangeschoten als wij om 8 uur de stad ingaan

Het hotel is net nieuw en ziet eruit als elk nieuw hotel, waar ook ter wereld. Helaas staat de muzak overal loeihard te brullen. Prostitutie concentreert zich in de hotelbar.



De hotelhoer van dienst is al lichtelijk aangeschoten als wij om 8 uur de stad ingaan om het laatste concert van deze dag te kunnen meemaken - de Warschauer Herfst biedt 25 concerten met eigentijdse muziek, soms zelfs vier op één dag. Een pianist betreedt het podium. Zijn spel wordt via een synthesizer vervormd. Bloep, bloep, bliep, bliep. Jammer.



De hotelbar is nog open - de hotelhoer is nog steeds aangeschoten en de Poolse whisky is even wennen geblazen. Even later verdwijnt Roger om terug te keren in gezelschap van een liter Schotse whisky. Het loopt tegen drieën. De fles is leeg. Ik hoor nu toch echt iemand wartaal uitslaan en merk te laat dat ik het zelf ben.



Otto Ketting (1935-2012), Nederlandse componist. Ingekort fragment uit Time Machine. Uitgeverij Donemus, 1997.