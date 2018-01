Poëzie van Kira Wuck, mindgym en De Maand van de Spiritualiteit

Hanneke van Eijken

In 2013 verscheen Papieren veulens, het debuut van Hanneke van Eijken als dichter. Een jaar later verscheen haar proefschrift European citizenship and the constitutionalisation of the European Union, want ze is ook jurist en universitair docent Europees recht. De ene carrière staat de andere niet in de weg, blijkens Van Eijkens tweede dichtbundel Kozijnen van krijt, die wordt ingeleid door een prachtig motto uit Alice in Wonderland: 'Alice: How long is forever? White Rabbit: Sometimes, just one second.'