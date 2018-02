Plensbuien, kapotte wegen, smerige steden en beroerde maaltijden

Dinsdag was carnavalsdag, maskers hebben we echter niet gezien

Dinsdag was carnavalsdag, maskers hebben we echter niet gezien, we reisden naar Amersfoort, waar we uitstapten om rond te kijken, daarna naar Barneveld, een klein dorp in Gelderland, waar we de avondmaaltijd gebruikten. Het was erg smerig en we hebben slecht geslapen.



Woensdag hielden de storm en regen aan, over zeer slechte wegen zijn we naar Deventer gereden, een smerige, doodarme stad. Donderdag aten we 's avonds in Goor, even ellendig als het stadje hierboven, het water in de straten kwam tot de buik van de paarden, begin en einde waren niet te zien, overal was moeras en ondergelopen land.