Philip Kerr, populaire veelschrijver en bedenker van privédetective Bernie Gunther, overleden

Cynische speurder

Gunther was Kerrs succesvolste creatie: een door en door cynische speurder, die uiteindelijk in twaalf romans zou opduiken, voortdurend in gevecht met een beladen verleden. Na Berlin Noir zou het vijftien jaar duren voordat hij Gunther liet terugkeren (in The one from the other uit 2006). Kerr zat niet stil en ontpopte zich tot een ook bij veel Nederlandse lezers populaire veelschrijver, wiens werk vergelijkingen oproept met dat van zijn collega thrillerschrijvers Michael Crichton en Robert Harris, net zo makkelijk de historische, als de tech-kant opdraaiend.



Van de niet Gunther-boeken was Gridiron (Het gebouw, 1995), over een op hol geslagen hypermodern gebouw dat zich tegen de makers keert, een van zijn succesvolste. Als kinderboekenauteur (onder de naam P.B.Kerr) schreef hij ook nog eens een zevendelige jeugd fantasyserie Kinderen van de lamp. Toch leek het alsof hij in dit deel van zijn werk weer de copywriter werd die een paar succesvolle verhaalformules zelf wilde uitproberen.