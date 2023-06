Petra Possel schreef een kleurrijke biografie van de ansjovis

De ansjovis, dat zilver-glimmende, petieterige, in de keuken onmisbare visje, heeft een eigen biografie gekregen. De vis roept bij velen de smaak op van vakanties aan mediterrane zeeën met gerechten als pissaladière en bagna cauda. Maar ooit wemelde het ook in de Zuiderzee van de ansjovisjes – het ‘vet op de botten van de visserman’, schrijft Petra Possel in Ansjovis – Kleine vis, groot verhaal.

De Afsluitdijk veranderde de Zuiderzee in het IJsselmeer, het brakke water werd zoet, en daar houdt de ansjovis niet van: einde van een tijdperk. Althans in Nederland. Schrijver en journalist Possel – onder meer bekend van het culinaire radioprogramma Mangiare!, dat tot verdriet van velen door de NPO is stopgezet – zocht langs de oevers van de ‘Zuiderzee’ naar de restanten van deze ooit bloeiende visserijtak en reisde verder naar de Méditerranée om het visje te duiden.

Als ‘amateur-ansjovist’ maakt Possel kleurrijke, soms poëtische schetsen van vissers en fabrikanten, chefs en wetenschappers. Ze reist ook door de tijd, van het zware handwerk op het water naar de wereld van visquota, illegale visserij, klimaatverandering en zeevervuiling.

Maar niet alle nieuws is slecht nieuws. ‘Er is een soort oude ansjovisbevolking die diep in de Noordzee woont. (…) Een soort Urk, maar dan zonder zwartekousenkerk of zuipkeet’, schrijft ze om het woord relictpopulatie te vermijden. Bovendien zwemt de vis van zuid naar noord ‘in steeds groteren getale’. ‘Omdat ansjovis een winnaar is. Een klimaatwinnaar.’

Petra Possel: Ansjovis – Kleine vis, groot verhaal. Podium; 173 pagina’s; € 22,99.