Peter Buwalda wil het bed in zijn hotelkamer nu, als in NU

We slapen in een hotel. Het bed is geweldig, veel beter dan ons eigen bed. Het is niet zacht maar zeker ook niet hard. Beter kan een bed niet zijn. Als ik rijk was, zou ik bij de receptie vragen of ik het kon kopen.



Ik ben rijk, dus wat houdt me tegen? De jongeman achter de receptie, die geleerd heeft gasten beleefd te woord te staan en niet bij het minste of geringste 'nee, wat denk je zelf?' te brullen, zal eerst denken dat ik naar het merk informeer.